Une soirée d’Halloween dans un Airbnb tourne au cauchemar

C’est une soirée d’Halloween tragique qui a eu lieu cette année près de San Francisco. Alors que des amis ont loué un Airbnb pour organiser une belle fête en ce 31 octobre, une fusillade retentit et fait 5 morts. L’événement est d’une telle atrocité que le CEO d’Airbnb en personne a pris la parole en personne.

Brian Chesky, a annoncé ce week-end que ces « party houses » sont désormais interdites, et que sa plateforme prendra les mesures nécessaires pour protéger davantage les hôtes, leurs invités, mais également le propriétaire des lieux. M. Chesky a utilisé Twitter pour publier un thread expliquant plus en détail son point de vue sur la situation, et les décisions qui en ressortent.

Après s’être exprimé à propos de la tristesse de cette nouvelle : « ce qui s’est passé jeudi soir à Orinda, en Californie, a été horrible. Je pense aux familles et aux voisins touchés par cette tragédie – nous travaillons pour les soutenir. »

Par la suite, Chesky a annoncé que ces locations pour organiser des fêtes seraient tout simplement interdites à l’avenir, Airbnb lutte également contre les soirées non autorisées.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing:

— Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019