Il pensait louer son Airbnb à un jeune couple, il se retrouve avec 54 000 € de dégâts

Airbnb leader incontestable de la location de logement de courte durée entre particuliers ne cesse d’évoluer. Après avoir conquis le monde entier, Airbnb se dirige désormais vers les réservations de biens haut de gamme, si bien que cette année la société américaine présente son nouveau concept : Airbnb Luxe. Cependant, si en apparence tout roule pour le géant de la location, quelques dérapages entachent l’image de l’entreprise. Un habitant de London, au Canada en a fait les frais.

Fin juin, cet homme qui pensait avoir loué son appartement à un jeune couple a eu une mauvaise surprise à la fin du séjour. En guise d’un couple en apparence raisonnable, c’est bel et bien une cinquantaine de jeunes diplômés qui ont littéralement envahi les lieux, laissant derrière eux un véritable chaos. Tyler McBride, le propriétaire de l’appartement, a découvert sa location complètement saccagée par les excès de cette soirée étudiante.

50 étudiants dans une location prévue pour 8 personnes.

Ironie du sort, le média canadien CBC explique que M. McBride avait pourtant été très clair sur les conditions de location : « Pas de fêtes, pas de cigarettes et pas de chaussures à l’intérieur ». Des conditions qui paraissent bien innocentes quand on apprend que le montant des dégâts s’élève à plus de 54 000 euros. Cette modeste demeure de quatre chambres, capable d’accueillir 8 personnes au maximum, a servi à une cinquantaine d’étudiants de fêter l’obtention de leur diplôme. Une sorte de Projet X grandeur nature.

Cependant, la soirée a rapidement été écourtée, puisque les policiers ont dû intervenir suite à de nombreux appels de la part du voisinage. En arrivant sur les lieux, la police découvre une scène apocalyptique : « Il y avait des trous dans les cloisons de plusieurs pièces, des fenêtres cassées, beaucoup de verre brisé. Les miroirs avaient été fracassés et tout ce qui était rangé dans les tiroirs avait été sorti et jeté contre les murs ». Suite à l’intervention, les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs interpellations. Six fêtards âgés de 18 ans, ainsi que 3 mineurs ont été écoutés par la police. Ces 9 responsables devront verser 5000 dollars canadiens chacun (3400 euros). Pour le reste, Airbnb propose de couvrir une grande partie des réparations. En répondant aux questions de CBC, Tyler McBride confirme qu’il ne baissera pas les bras après cet incident, une fois qu’il sera remis en état le bien sera immédiatement disponible à la location.