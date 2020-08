Une sortie fin aout et un prix de 100 euros pour le successeur du Google Home ?

Le Google Home est la première enceinte connectée de la firme. Et c’est avec ce produit, lancé en 2016, que la firme de Mountain View a fait ses débuts dans ce segment du marché de la domotique.

Visiblement, Google a enfin décidé de lancer un successeur du Google Home. Au mois de mai, de nombreux médias ont indiqué que Google a cessé de vendre cette enceinte. Et en même temps, la firme a commencé à faire le teasing d’un nouveau produit pour lequel il prépare le lancement.

Il y a quatre semaines, Google a même dévoilé aux médias, une vidéo de ce produit.

Et des images ont également fuité sur la toile.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc — Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020

Un lancement fin aout ?

Google n’a pas encore indiqué le nom de cette nouvelle enceinte ni la date de sortie. Cependant, de nouvelles sources suggèrent que ce produit pourrait arriver dès ce mois d’aout. Dans un article publié cette semaine, le site 9to5Google relaie un tweet de Roland Quandt qui indique que « le nouveau Google Home » sera disponible fin aout et que celui-ci devrait coûter 100 euros.

En ce qui concerne le nom, celui-ci pourrait être appelé « Nest Speaker ». En effet, Google a décidé de remplacer la marque « Google Home » par « Nest » sur ses enceintes connectées. De ce fait, le Google Home Mini a par exemple été remplacé par le Nest Mini. Et le Google Home Max a été remplacé par le Nest Max.

Cette rumeur tombe alors que Google vient juste de dévoiler le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme. Et avant la fin de l’année, la firme présentera aussi le Pixel 5 ainsi qu’une version 5G du Pixel 4a.

Le successeur du Chromecast pourrait aussi arriver prochainement

En plus de cette nouvelle enceinte, Google pourrait également lever le voile sur un nouveau produit qui pourrait remplacer le Chromecast. Précédemment, nous avons relayé des images et des informations sur un nouveau dongle de streaming dont le nom de code serait Sabrina.

Ce nouveau produit pourrait être très similaire au Mi TV Stick dévoilé par Xiaomi. Sabrina utiliserait en effet, le système d’exploitation Android TV, ce qui permettra de regarder des films et des séries sans utiliser un smartphone. Et utilisateur interagirait avec le produit via une télécommande qui inclut un bouton pour invoquer Google Assistant.

Android TV dongle coming soon

Has remote control with Google Assistant.

Hopefully less than £80 https://t.co/5OU2BECKMO pic.twitter.com/mcuZ1T2YFg — Najeeb Khan (@najeebster) June 2, 2020