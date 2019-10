Une start-up veut ubériser l’eau potable

L’eau fait partie des ressources qui nous préoccupent le plus pour l’avenir, au même titre que le pétrole, le sable ou encore le phosphore. Elle attise aussi les intérêts économiques comme l’a récemment montré l’histoire de la société Trusii. Dans de nombreux pays, l’eau potable est un vrai problème pour la population. En raison de la pollution de l’eau du robinet, les habitants ont donc recours à de l’eau en bouteille. Une situation qui aggrave la problématique environnementale. Mais une entreprise américaine compte bien en profiter économiquement.

De l’eau potable à la vente

Cette entreprise, baptisée « oolee » veut donc être votre fournisseur d’eau potable. L’équivalent de votre fournisseur de gaz, d’électricité ou même d’Internet. L’entreprise propose ainsi de livrer à domicile une quantité illimité d’eau potable pour un petit coût mensuel, un abonnement. Signe de l’intérêt qu’elle éveille aux Etats-Unis, elle a déjà réussi à lever 1 million de dollars.

Pourtant, des filtres qui peuvent être installés sur les robinets font en théorie le travail. Mais oolee considère que les gens n’en prennent pas soin, et donc que la qualité de l’eau se détériore. Et donc qu’il y a potentiellement un marché à saisir. Le tarif est, il est vrai, plutôt intéressant : 29 dollars par mois, soit moins d’un dollar jour.

Concrètement, c’est un petit appareil qui se connecte au robinet en Wi-Fi et permet aux utilisateurs de contrôler la qualité de l’eau, avec des rappels pou remplacer le filtre et la possibilité d’en commander de nouveau d’un simple clic. L’application permet aussi d’avoir des informations sur la température et d’autres caractéristiques.

Si on en vient un jour à manquer d’eau, on pourra toujours aller voir du côté des Anglais. Il y a quelques années, ceux-ci expliquaient ainsi qu’Internet était plus important que l’eau potable.