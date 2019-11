Une Tesla Model Y aperçue avec les magnifiques roues Wild Turbine

En 2016, lors de la présentation officielle de la Model 3, Elon Musk a capté l’attention de la communauté en dévoilant les roues « Wind Turbine », avec leur couleur gris / bronze et un design insolite, il faut dire que ces roues 13 pouces étaient tout simplement magnifiques.

Malheureusement, depuis cette date, ces fameuses roues n’ont jamais été proposées par Tesla. Il semblerait cependant qu’il y ait du nouveau. Un prototype d’une Tesla Model Y a été aperçu et a enflammé les fans de la marque. En effet, sur cette photo prise par Trevor Page de Tesla Owners Online, puis postée sur Twitter, on aperçoit clairement que cette Model Y arbore les Wild Turbine.

Sur Twitter, nombreux sont les utilisateurs qui interpellent Elon Musk pour tenter d’en savoir plus à propos de ces roues. Le CEO de Tesla a répondu brièvement à l’un d’entre eux en déclarant que les roues seront disponibles en tant que mise à niveau du service. Jusqu’à présent, le constructeur américain n’a pas proposé une telle amélioration, alors que la société vient tout juste de lancer de nouvelles roues pour les Model 3 Performance en Chine : les Aero « Power Sports ».

Will do it later this year. Too much on plate right now. Will be available as an upgrade from service.

— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2018