Il y a deux mois, Xiaomi officialisait « CC » (comme « Colorful & Creative »), une nouvelle marque de smartphones ciblant particulièrement les jeunes utilisateurs, et qui met l’accent sur le design et sur la caméra. Les produits de la marque CC sont actuellement proposés en Chine et l’on ne sait pas si celle-ci pourrait un jour débarquer en Europe.

Mais en attendant, Xiaomi aurait l’intention de lancer un autre modèle qui serait en réalité un équivalent pour le marché international du Mi CC 9, l’un des smartphones vendus en Chine par la nouvelle marque CC de Xiaomi.

Du moins, c’est ce qui est suggéré par un article d’Android Authority, citant l’éditeur en chef du site XDA-Developers. En fouillant dans la liste des smartphones certifiés par Google, l’éditeur en chef aurait découvert que Xiaomi préparerait un modèle baptisé Xiaomi Mi 9 Lite et qu’il s’agirait d’un équivalent international du Mi CC 9.

Un équivalent du Mi CC 9 en Europe ?

Comme l’indique Android Authority, le Mi CC 9 utilise un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et aurait trois caméras, dont un capteur de 48 mégapixels sur le dos.

Sinon, pour rappel, Xiaomi propose déjà une version plus abordable du Mi 9, le Mi 9 SE. En France, le prix de ce modèle débute à 369,90 euros. Et il est possible que le prix du Mi 9 Lite soit encore moins élevé.

On notera également que ce ne serait pas la première fois que Xiaomi lance un modèle en Asie, puis propose un équivalent pour les marchés comme l’Europe ou l’Amérique du Nord (au lieu de proposer le même modèle partout). Par exemple, le Xiaomi Mi 9 T est l’équivalent pour le marché européen du Redmi K20 Pro.