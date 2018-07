Une vidéo poignante pour illustrer la vie des personnes atteintes de troubles mentaux

L’association MIND a mis en ligne une vidéo à l’ambiance angoissante pour sensibiliser le grand public aux problèmes rencontrés par les personnes souffrant de troubles mentaux.

Un court-métrage à l’ambiance glauque s’apparentant à un thriller : c’est ainsi qu’on pourrait qualifier le film réalisé par MIND, un organisme indépendant ayant pour vocation d’aider ceux qui sont victimes de maladies mentales.

Entre mystère et réalisme

En collaboration avec le collectif Crowns & Owls, l’association MIND a réalisé et mis en ligne le court-métrage « Wit H In » afin de montrer au grand public les souffrances qui affectent chaque année un quart de la population au Royaume-Uni avec des manifestations comme l’angoisse ou la dépression.

Bien que la vidéo comporte de nombreux effets spéciaux, l’association souhaitait un rendu assez réaliste pour dépeindre le quotidien des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Le résultat est surprenant et la photographie tout simplement sublime.

La vidéo propose une ambiance assez angoissante, proche du thriller, mais les réalisateurs ont toutefois souhaité faire passer un message en focalisant l’intrigue sur un homme seul et hanté par ses « démons ». Juché sur un volcan, il essaie tant bien que mal de se débarrasser de ses tourments et de gravir la montagne qui les symbolise.

La fin de la vidéo le montre assis sur une chaise en compagnie d’une psychiatre qui va l’épauler et avancer avec lui sur le chemin de la guérison.

Un appel à la solidarité

L’objectif de la vidéo est de montrer au public qu’il ne faut pas tourner le dos à ces personnes mais au contraire les soutenir et les accompagner.

Mind est une association caritative pour la santé mentale en Angleterre et au Pays de Galles fondée en 1946 en tant que « Association Nationale pour la santé mentale ». L’association propose renseignements et conseils aux personnes manifestant des problèmes de santé mentale et les représente auprès des autorités gouvernementales et locales. MIND travailler aussi à sensibiliser le grand public aux problèmes concernant la santé mentale. En tout, plus de 180 associations locales Mind indépendantes assurent des services tels que l’aide à l’accès à des logements subventionnés, des régimes de soutien, des maisons de soins, des centres d’accueil et des groupes d’auto-assistance.