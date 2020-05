USA : Amazon propose un emploi permanent à 125 000 employés temporaires

La plupart des entreprises sont en difficulté à cause de la pandémie. Mais Amazon, de son côté, doit gérer une forte hausse de la demande aux États-Unis. Et pour satisfaire cette demande, le géant du e-commerce a recruté un total de 175 000 employés temporaires. Au début, l’idée était que ces personnes pourraient travailler chez Amazon durant la pandémie, puis reprendre leurs anciens emplois lorsque la crise sera terminée. Mais visiblement, la hausse de la demande est suffisamment élevée et pourrait même devenir permanente, ce qui a encouragé le géant américain à proposer un poste permanent à la majorité de ces personnes qui ont été recrutées durant la pandémie.

D’après un article de Reuters, le géant du e-commerce va proposer un emploi permanent à 125 000 travailleurs qu’il a recrutés récemment. Cela représente 70 % de la main d’œuvre supplémentaire qu’Amazon a recruté pour satisfaire la hausse de la demande. Et les 50 000 restants auront un contrat saisonnier qui pourra durer jusqu’à 11 mois.

Une expansion d’Amazon ?

Pour rappel, Amazon a annoncé le recrutement de 100 000 employés temporaires au mois de mars. Quatre semaines plus tard, l’entreprise a annoncé le recrutement de 75 000 personnes supplémentaires. « Nous continuons de voir la demande augmenter alors que nos équipes soutiennent leurs communautés et continueront à embaucher, créant 75 000 emplois supplémentaires pour aider à servir les clients pendant cette période sans précédent […] », indiquait l’entreprise dans un communiqué. « Nous savons que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées, car des emplois dans des domaines tels que l’hôtellerie, la restauration et les voyages sont perdus ou abandonnés dans le cadre de cette crise et nous invitons toute personne sans emploi à nous rejoindre chez Amazon jusqu’à ce que les choses redeviennent normales et que leur ancien employeur soit capable de les reprendre. » Outre le renforcement de la main d’œuvre, Amazon avait aussi annoncé une augmentation de la rémunération par heure.

Parallèlement, le GAFA travaille actuellement sur un projet qui permettra à celui-ci d’avoir son propre laboratoire ainsi qu’un réseau d’acheminement des prélèvements, afin de tester ses employés au COVID-19.