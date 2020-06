USA : ce drone permet à des collégiens d’utiliser la bibliothèque en restant à la maison

Pour le moment, les activités de Google restent la principale source de revenus d’Alphabet. Mais petit à petit, celui-ci se développe dans d’autres domaines, comme les voitures autonomes avec Waymo, la connectivité avec Loon, ou les drones de livraison avec Wing.

Actuellement, la filiale Wing d’Alphabet a déjà développé ses drones, et propose ses services dans des zones très délimitées aux États-Unis, en Finlande et en Australie. Dans les endroits où son service est accessible, Wing collabore avec des commerces et permet aux utilisateurs de commander des marchandises qui sont livrées par drone. D’ailleurs, comme nous l’évoquions dans un précédent article, le nombre de livraisons réalisées par Wing a augmenté durant la pandémie.

Et par ailleurs, dans le comté de Montgomery en Virginie, USA, la filiale d’Alphabet a décidé de tester une autre activité : faire fonctionner une bibliothèque pendant la pandémie. Comme l’indique Wing dans un billet de blog, l’idée est venue de la bibliothécaire du collège Blacksburg Middle School, Kelly Passek qui utilisait déjà le service de livraison par drone. « Elle aime recevoir des pâtisseries fraîches et des articles essentiels pour la maison qui sont livrés par drone, mais elle se demandait si cette technologie pourrait également aider les enfants à commander des livres – même lorsque la bibliothèque était fermée en raison de la pandémie de COVID-19 », lit-on.

Une bibliothèque qui utilise des drones

Les premières livraisons de livres par les drones de Wing ont démarré cette semaine. Le nouveau service peut être utilisé par les élèves du collège qui vivent dans les quartiers éligibles. Ceux-ci peuvent commander des livres parmi les 150 000 titres disponibles et se faire livrer gratuitement. « L’accès aux ressources de la bibliothèque scolaire est essentiel pour la réussite de nos élèves », a déclaré Passek. « Le partenariat MCPS-Wing nous permet de manière unique de continuer à fournir cet accès afin que nos étudiants puissent rester engagés dans la lecture indépendante et continuer sur leur chemin de réussite même pendant cette période de distanciation sociale. »

Cela fait des années que les médias évoquent régulièrement les drones de livraison. Mais la pandémie pourrait bien accélérer le développement de ce type de service.