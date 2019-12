V Wars sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article qui suit contient une critique et donc un avis personnel sur la série V Wars. L’auteur précise par ailleurs que l’on y trouve des spoilers. Sa lecture se fait donc à vos risques et périls.

Commençons par une confession. Un vampire qui n’est pas Dracula à la sauce Bram Stoker, n’est pas vraiment ma tasse de thé. C’est donc un peu par hasard que je me suis lancé dans V Wars. La série, mise en ligne le 5 décembre dernier sur Netflix propose un pitch accrocheur et très actuel. Le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaces polaires et l’apparition de maladies anciennes. Or, ce scénario, déjà évoqué par des scientifiques n’a rien de farfelu. Par ailleurs, avec un peu de naïveté, on ne comprend pas initialement que le V du titre veut dire… Vampire. Mais que vaut vraiment cette série dont la première saison est composée de 10 épisodes ?

V Wars, une approche caricaturale

Commençons par le positif. On ne flirte pas trop avec les caricatures qu’ont pu être Twilight and co. On s’éloigne même plutôt du mythe du vampire classique, avec cette approche de maladie et l’idée que finalement ces vampires (ou Bloods comme on les nomme), sont une branche séparée de l’humanité. N’importe qui ou presque peut se transformer. Une idée qui change considérablement le postulat de départ pourrait donc mener dans des directions intéressantes.

La suite ? C’est un très (très) long chemin de croix. Une série longue, face à laquelle on compte les minutes en s’appuyant sur notre conscience professionnelle. A la façon d’un 6 Underground, tout aussi abyssal, on ressort de cette série avec la sale impression d’être tombé sur un disque dur contenant le pire de Netflix. Ce qui n’aurait sans doute jamais dû finir sur la plateforme, mais tombe finalement sous nos regards, à cause d’une volonté d’avoir toujours plus de contenus, toujours plus vite.

La comparaison est encore plus cruelle si on a à l’esprit une référence récente comme The Strain, de Guillermo del Toro. Là où le Mexicain nous avait sorti le caviar de la vampirologie, on a le droit à un banal McDo. Visuellement, la série montre très vite ses limites et on épargnera aux acteurs une critique de leur jeu tant ils semblent avant tout être les victimes d’une écriture très limitée.

Alors que la série pose des vraies questions : environnement, co-existence avec une autre race… le résultat s’avère trop décevant. Difficile de croire qu’une potentielle saison 2, teasée à la fin de celle-ci, puisse vraiment changer la donne. En ce qui nous concerne, on regardera plutôt, avec beaucoup de curiosité la série vampiresque à venir de la BBC. En espérant que l’inspiration soit plus du côté de Bram Stoker que de Twilight.

Et si vous avez quand même envie de voir cette série, voici la bande-annonce.

Sur Netflix, vous pouvez accéder à la série en cliquant sur ce lien.