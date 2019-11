Valve annonce un tout nouveau Half-Life : Alyx

Un nouvel Half-Life Alyx en approche !

Il y a quelques années maintenant, Valve confirmait sa volonté de proposer trois « vrais » jeux en VR. Via Twitter, le groupe a décidé d’officialiser l’un d’entre eux, et il s’agira… de Half-Life ! En effet, si les joueurs attendent encore et toujours l’officialisation de Half-Life 3, Valve vient de confirmer l’existence d’un tout nouvel opus de la saga, en VR donc, et sous-titré Alyx.

A l’heure actuelle, impossible d’en savoir davantage concernant ce nouveau Half-Life Alyx, qui sera donc présenté officiellement ce jeudi (à 19 heures en France). Même s’il ne s’agit pas (encore ?) de Half-Life 3, cet opus VR semble déchainer les foules puisque Valve a annoncé ce dernier via un tout nouveau compte Twitter, qui ne compte qu’un seul et unique tweet, et qui a déjà été retweeté plus de 30 000 fois !

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time. Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Un spin-off… à moins que ?

Selon toute vraisemblance, cet Half-Life Alyx devrait focaliser son attention sur le personnage de Alyx Vance, une alliée de Gordon Freeman dans Half-Life 2. Rappelons qu’après le second opus, dont la sortie remonte à 2004, Valve n’a jamais proposé de réelle suite, et les joueurs ont donc du se contenter des Half-Life Episode 1 et 2. Evidemment, le studio n’est pas resté immobile durant ce temps, et a lancé d’autres titres comme Team Fortress 2, Portal 2, Left 4 Dead…

Rappelons que ce nouvel Half-Life Alyx est destiné à Steam VR, et sera donc un jeu jouable uniquement en réalité virtuelle. Pour autant, Valve promet avoir mis au point un « vrai » jeu, et pas simplement une courte expérience VR à la sauce Half-Life. Reste à savoir maintenant si le studio ne va pas finalement proposer une belle surprise à ses fans, et transformer cet épisode Alyx en Half-Life 3 ce jeudi… Patience.