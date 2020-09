Vélib’ : 400 000 abonnés et un nouveau record de courses quotidiennes en septembre

Depuis le début de l’année, et notamment depuis le déconfinement en main dernier, le service parisien Vélib’ a connu une très forte augmentation de son trafic, et vient tout juste de dépasser le cap des 400 000 abonnés. Les franciliens ont visiblement décidé de fuir autant que possible les transports en commun, pour privilégier le déplacement en deux roues.

Records en cascade pour le Vélib’ à Paris

Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, Vélib’ constitue un véritable succès, et permet de prouver « une nouvelle fois l’engouement des Parisiennes et des Parisiens pour effectuer leurs trajets quotidiens à vélo ». Un engouement avéré si l’on se fie à la fréquentation du service depuis le mois de septembre, avec une moyenne de 187 600 courses quotidiennes durant la première semaine du mois en cours, le seuil des 200 000 courses ayant été franchi durant le week-end.

Le Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole explique : « Avec 155 000 courses quotidiennes en juillet, 121 330 en août pour un total cumulé de 26,3 millions de km parcourus, les usages quotidiens ont été multipliés par deux par rapport à la même période en 2019. »

Rappelons que le service Vélib’ propose des vélos classiques, mais aussi des vélos à assistance électrique, qui représentent environ 30% de la flotte. Des VAE très prisés, puisque ces derniers représentent pas moins de 57% des courses effectuées. Du côté des utilisateurs, si certains se réjouissent de cette tendance, d’autres font état d’une situation « inédite » depuis la rentrée 2020, avec des pistes cyclables encombrées comme jamais…

Vélib’ indique de son côté que les ouvertures de stations se poursuivent en Métropole et que 55 communes disposent désormais de stations Vélib’. Dans le même temps, le groupe annonce poursuive ses travaux de fiabilisation du système et améliorer de semaine en semaine l’efficacité de la régulation et la maintenance, afin de permettre aux utilisateurs de profiter d’une utilisation optimale du service.