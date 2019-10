Lime est désormais aussi (peu) pratique qu’un Vélib à Paris

Si on apprécie les trottinettes électriques, les vélos en libre-service ou même les scooters du même type, c’est avant tout pour l’aspect pratique. Le concept qui consiste à savoir qu’en quelques secondes on peut en trouver un n’importe où dans la rue. Bien sûr, cela ne va pas sans quelques difficultés. Notamment parce qu’elles sont parfois mises n’importe comment sur la route, le trottoir ou bien au fond de… la Seine. Le problème a généralement pris des proportions telles que la ville de Paris s’est attaquée à la question. Et la situation ne semble pas vraiment destinée à s’arranger.

Lime va sévir contre le parking sauvage

C’est Lime qui s’est chargé d’annoncer directement la mauvaise nouvelle à ses utilisateurs. A partir du 28 octobre 2019, il sera obligatoire de stationner les trottinettes de la marque sur les places spécifiquement délimitées.

Vous trouverez dans votre application Lime des nouvelles places de stationnement correspondant à celles autorisées par la mairie : places de stationnement pour voiture et places de stationnement pour deux roues motorisés.

Et pour ceux qui feraient de la résistance ? Ce sera tout simplement impossible puisque vous ne serez pas en mesure de terminer votre trajet sur l’application. Si vous abandonnez le véhicule, vous serez donc toujours débité. Si la fourrière doit intervenir, l’amende est pour vous.

Si on peut comprendre le problème que posent les véhicules stationnés n’importe où, cela retire aussi l’intérêt du free floating et convertit les engins de Lime en Vélib moins pratiques. Si on prend un vélo Jump ou une trottinette Lime, c’est souvent avec l’ambition de couvrir ce dernier kilomètre, de gagner un peu de temps sur une petite distance non couverte par les transports en commun de façon efficace. Or, si on doit faire un détour de 500 mètres pour lâcher l’engin, le calcul risque d’être vite fait. Tout dépendra donc de la quantité de zones de stationnement et de leur taux d’occupation. Affaire à suivre.