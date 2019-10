Vente Du Diable fête Halloween avec des ventes privées jusqu’à -70%

Halloween est placé sous le signe de l’écologie et des économies chez Vente Du Diable. L’événement HalloGreen a lieu toute la journée du 31 octobre à 7h00 jusqu’au 1er novembre à 7h00 avec plusieurs temps forts pour la marque. Le site marchand met notamment en avant de généreuses offres sur les produits reconditionnés, le but étant de soutenir la réduction des émissions de C02, tout en permettant de grosses économies pour ses clients.

Découvrir l’opération

Du reconditionné à prix cassé, jusqu’à -70%

Ce sont quatre ventes spéciales qui ont lieu toute la journée, avec FrankenGrade et Les Revenants dès 7h du matin, l’Happy Horror de 18h à minuit, puis enfin HalloGreen, une vente privée nocturne entre 21 heures aujourd’hui et jusqu’à 7 heures demain matin. Les prix proposés pendant chacune de ces ventes peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 70% par rapport au prix d’origine. Les produits phares sont :

Plus globalement, il vous faut être vigilant toute la journée pour ne rien manquer des promotions chez Vente du Diable, et une liste conséquente de produits sont proposés sur la plateforme. Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à y revenir régulièrement pour trouver votre bonheur à prix mini.

Les Ghost Deals : 2 heures pour en profiter !

Sur les bons plans « Ghost Deals », il faudra être vraiment très réactif mais le jeu en vaut la chandelle : ces ventes flash ne sont disponibles chez Vente Du Diable qu’une seule fois par an, et elles ne resteront en ligne que pendant 2 heures au total. Le premier Ghost Deal a lieu de 7h00 ce matin jusqu’à 9h00 et il concerne la GoPro Hero6 Black avec une carte MicroSD de 32 Go à 219,99€ seulement.

La seconde offre flash sur Vente Du Diable aura lieu de 10h à midi et elle est parfaite pour les étudiants (ou toute personne voulant s’équiper d’un PC portable pas cher) : c’est le populaire Chromebook HP 14″ avec 8 Go de RAM et 64 Go de stockage qui est proposé à 499,99€ au lieu de 799,99€ seulement. Enfin, pour les amateurs de la marque à la pomme, il y a un excellent MacBook Pro 13 pouces avec 256Go de stockage à 799,99€ au lieu de 899,99€ qui sera mis en vente flash entre 14h et 16h aujourd’hui.

Happy Horror : 2 enceintes pour le prix d’une

Pour ceux qui sont familiers avec l’Happy Hour de Vente Du Diable, le principe est le même avec l’Happy Horror. Pendant toute la journée, vous pouvez donc bénéficier d’un lot de 2 enceintes JBL Link 20 (noir) pour seulement 99,99€ – ce qui implique que la deuxième enceinte est gratuite ! L’offre est ultra limitée, il faudra être rapide pour en profiter !

Quelles que soient les offres mises en avant plus haut, le stock est toujours très limité. Soyez donc bien préparés pour être sûrs de ne pas les manquer. Pour les autres offres flash, on vous conseille fortement de fouiller sur le site pour trouver la perle rare, sachant que Vente Du Diable fait de ce HalloGreen un événement majeur dans sa stratégie. Et parce que le « dernier kilomètre » d’une livraison est toujours le plus polluant, le marchand offre pendant l’opération la livraison en point relais afin d’éviter un maximum les émissions de CO2.

Pour découvrir toutes les bonnes affaires de cette journée, c’est par ici :

Découvrir l’opération