Vente Flash : jusqu’à 29% de réduction sur les Chromebook Acer chez Fnac

Pendant quelques heures, la Fnac propose une grande partie de la gamme de Chromebook Acer en promotion, avec de très belles réductions sur certains modèles. Que ce soit pour un gamer, un professionnel ou un étudiant, toutes les machines sont en promotion. Cette vente flash, qui propose beaucoup de Chromebook en réduction, se termine vendredi.

Ce sont une quarantaine de références qui sont proposées, à partir de 329€ :

Voir toutes les offres

Le top des Chromebook Acer en réduction chez Fnac cette semaine

Sur la page dédiée à l’offre Acer chez Fnac, il y en a pour tous les goûts. Parmi la quarantaine de références, le prix le plus accessible commence à 329€, et des modèles très haut de gamme dépassent les 3 000€.

Pour les budgets plus serrés, le Chromebook Acer 315 est proposé avec 100€ de remise, à 329€ au lieu de 429€. Bonus, vous bénéficiez de 10€ offerts si vous optez pour le retrait en magasin. Niveau caractéristiques, il utilise un processeur Intel Celeron couplé à 4 Go de RAM. La mémoire eMMC propose 64 Go. Comme tous les Chromebook, sa particularité est l’utilisation du système d’exploitation Chrome OS qui est très léger, et repose sur le cloud. C’est un portable idéal pour un étudiant.

Si vous avez besoin d’une machine plus véloce, le Chromebook Acer CB713 est proposé à 788€ au lieu de 829€. Il utilise un processeur Intel Core i3 de 8e génération couplé à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il bénéficie également de la réduction de 10€ si vous optez pour le retrait en magasin. Son châssis en aluminium est très léger tout en étant très robuste.

Ces deux modèles ne sont qu’une petite sélection parmi tous les Chromebook Acer en réduction chez Fnac. Une grande partie des promotions se situe dans une gamme de prix entre 600€ et 900€, on vous conseille de prendre du temps pour bien comparer les références, et trouver la machine parfaite pour vos besoins. Vous pouvez retrouver toutes les offres du jour ici :

Voir toutes les offres

La carte Fnac permet d’économiser encore plus

Si vous êtes un client Fnac, devenir adhérent peut vous permettre de cumuler des avantages très intéressants. Le marchand propose plusieurs formules, avec les cartes Fnac, Fnac+ et Fnac One.

La carte Fnac est en ce moment en réduction à 10,99€ pour 3 ans. Elle permet de bénéficier de la livraison gratuite des livres, de 5% de remise immédiate sur certaines catégories, d’accéder à des ventes privées et de bénéficier d’avantages comme le service ePresse à 1€ par mois pendant 3 mois. Des offres « Pass Partenaires » permettent d’économiser jusqu’à 35% de remises en fonction de la catégorie, comme c’est le cas pour cette offre Asus.

La carte Fnac+ (qui bénéficie d’un essai gratuit de 7 jours) reprend tous ces avantages en y ajoutant la livraison gratuite et illimitée en un jour. Mais ce n’est pas tout, avec des services comme l’installation gratuite de téléviseur, ou encore l’accès à une caisse prioritaire en magasin. Si vous êtes satisfaits après les 7 jours d’essai, la carte Fnac+ est proposée à 49€ par an.