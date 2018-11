Les ventes de smartwatches augmentent de 67% grâce à Apple

Selon un récent rapport réalisé par la compagnie Strategy Analytics, les expéditions ont montré une augmentation de 67% par rapport au même trimestre de l’an dernier. Un chiffre qui montre bien que le marché des montres connectées est loin de faire état d’un ralentissement, bien qu’une majorité des ventes puisse être attribuée à Apple.

L’Apple Watch Series 4 et la Fitbit Versa ont eu un impact non négligeable

En effet, la compagnie à la pomme aurait expédié 4,5 millions d’Apple Watch lors de ce dernier trimestre, tandis qu’elle en avait envoyé 3,6 millions l’an dernier, ce qui représente une augmentation non négligeable. Fitbit, le numéro 2 du classement portant sur le troisième trimestre a expédié 1,5 million de montres, là où Samsung passe le cap du million avec 1,1 million de montres connectées vendues. Garmin obtient la quatrième place tandis que la catégorie « Autres » représente 2,1 millions d’appareils intelligents.

Il est intéressant de constater que toutes les marques présentes dans ce classement montrent une augmentation des ventes par rapport à l’année dernière, faisant passer le total des smartwatches expédiées de 6 à 10 millions. L’on peut supposer sans se tromper qu’Apple et Fitbit ont pu réaliser de tels chiffres grâce à la sortie d’un nouveau modèle respectif, à savoir, l’Apple Watch Series 4 et la Fitbit Versa. Pour rappel, Apple a dévoilé la nouvelle édition de l’appareil lors de sa keynote du 12 septembre, ce qui veut dire qu’elle est disponible à la vente depuis six semaines. Malgré tout, l’Apple Watch représente moins de part de marché que l’an dernier, passant de 60 à 45%.

Cette tendance devrait se poursuivre pour quelques mois encore, puisque Noël a lieu dans un peu plus d’un mois. Pour les marques telles qu’Apple et Fitbit, cette fête est l’occasion de faire exploser les ventes des nouveaux modèles. D’ailleurs, il se pourrait peut-être qu’Apple arrive à rattraper Huawei si elle réussit à vendre un nombre important d’iPhone.

