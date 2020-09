Vers un blocage par Pékin du rachat de TikTok ?

Après avoir durci les sanctions contre Huawei, Washington a décidé de se pencher sur le cas de TikTok, qui est proposé par l’entreprise chinoise ByteDance. Ce réseau social est devenu, en quelques années, extrêmement populaire chez les adolescents et les jeunes adultes. TikTok est tellement populaire qu’aujourd’hui, son application est déjà dans le Top 10 des apps les plus téléchargées sur le Play Store et l’App Store durant la dernière décennie.

Et parmi les utilisateurs de TikTok, il y a beaucoup d’Américains, et cela préoccupe l’administration. Évoquant les risques que cette application représente pour la sécurité nationale, Washington a annoncé son intention de bannir le réseau social aux USA. Cependant, ce bannissement pourrait être évité si ByteDance cède une partie de TikTok à une entreprise américaine.

Actuellement, Microsoft est le candidat le plus sérieux pour ce rachat de TikTok. La firme de Redmond a déjà annoncé que des discussions sont en cours pour que celle-ci fasse l’acquisition de l’activité de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Cette nouvelle structure s’appuierait sur l’expérience que les utilisateurs de TikTok aiment actuellement, tout en ajoutant des protections de sécurité, de confidentialité et de sécurité numérique de classe mondiale », expliquait Microsoft au mois d’août. « Le modèle opérationnel du service serait conçu de manière à garantir la transparence aux utilisateurs ainsi qu’une supervision appropriée de la sécurité par les gouvernements de ces pays. Entre autres mesures, Microsoft veillerait à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées et restent aux États-Unis. »

La Chine va-t-elle intervenir ?

Si les États-Unis encouragent un rachat d’une partie de TikTok par une entreprise américaine (Twitter et Oracle seraient également candidats), la Chine pourrait, quant à elle, s’y opposer. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par Reuters.

Citant plusieurs sources proches du dossier, ce média indique que Pékin pourrait s’opposer à une vente forcée des opérations de TikTok aux États-Unis, et qu’il pourrait même préférer une fermeture aux USA de l’application. Mais pourquoi ? Les sources de Reuters auraient expliqué que ce rachat pourrait être perçu comme un aveu de faiblesse de la part de ByteDance, mais également de la part de la Chine, face aux pressions américaines.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle. Et de ce fait, celle-ci est à considérer avec une extrême prudence. De plus, ByteDance aurait indiqué à Reuters que le gouvernement chinois ne lui a jamais suggéré qu’il devrait fermer TikTok aux USA ni dans d’autres pays.

WeChat est également dans le viseur américain

TikTok n’est pas la seule application chinoise que Washington souhaite bannir. Les autorités américaines veulent aussi sanctionner l’application WeChat, l’équivalent de WhatsApp en Chine, mais qui compte des utilisateurs dans le monde entier. Comme nous l’expliquions dans un précédent article, des sanctions américaines contre WeChat pourraient entraîner une chute des ventes d’iPhone en Chine, de 25 % à 30 %, si cette application n’était plus disponible sur l’App Store.

Pourquoi ? Dans l’Empire du Milieu, WeChat ne sert pas seulement à échanger des textos, mais inclut d’autres fonctionnalités comme un réseau social, un système de paiement, et d’autres fonctionnalités utiles qui sont quasiment indispensables dans la vie quotidienne. Et on estime que de nombreux Chinois préfèreraient ne plus utiliser d’iPhone si l’App Store les empêchait d’utiliser cette app.