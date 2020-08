Cette nouvelle règle chinoise pourrait freiner le rachat de TikTok

C’est l’un des grands feuilletons de cet été 2020. Donald Trump a longtemps menacé TikTok de bannissement avant de finalement passer à l’acte. Il accuse en effet le réseau social de capturer automatiquement les informations personnelles des citoyens américains et d’en donner l’accès au gouvernement chinois.

Début août, Il a laissé jusqu’au 15 septembre à la société ByteDance pour accepter de vendre son application à un groupe américain. Si tel n’était pas le cas, elle serait interdite d’activité dans le pays. Depuis lors, les discussions vont bon train et le président a prolongé son décret de 45 jours pour laisser un peu plus de temps à l’opération, ce qui donne jusqu’au 12 novembre prochain pour agir.

Le gouvernement chinois montre ses muscles

La semaine dernière, nous apprenions justement que le réseau social chinois était sur le point de trouver un accord de vente avec Microsoft qui serait rejoint par le géant de la grande distribution Walmart. La signature semblait donc imminente mais elle pourrait être contrariée par de nouvelles dispositions décidées par la Chine. Le gouvernement vient en effet de revoir ses règles et demande désormais à ses entreprises technologiques d’obtenir une licence lorsqu’elles souhaitent vendre des technologies à une compagnie américaine. Cette mesure devrait concerner TikTok.

Selon les experts qu’a pu contacter le New York Times, il est difficile de dire si le gouvernement chinois est déterminé à empêcher la signature ou s’il s’agit d’un moyen d’influencer les conditions en sa faveur.

«Au minimum, ils montrent leurs muscles et disent:« Nous avons notre mot à dire et nous n’allons pas être des spectateurs. Cela pourrait être un effort pour bloquer catégoriquement la vente, ou simplement augmenter le prix, ou y associer des conditions pour donner à la Chine un moyen de pression », explique Scott Kennedy, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies, au quotidien américain.

Ce mouvement de dernière minute du régime chinois souligne en tout cas sa détermination et amplifie encore plus la rivalité entre les deux pays sur le terrain économique et technologique.