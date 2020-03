Vers un retour en force de Popcorn Time ?

Les mesures de confinement annoncées dans les pays touchés par la pandémie de COVID-19 sont en train de faire augmenter le trafic des services de streaming, et pourraient même provoquer un come-back de Popcorn Time.

En 2014, cette application était considérée comme une petite révolution dans le monde du piratage de films et de séries, grâce à son interface. Basée sur les mêmes technologies que BitTorrent, Popcorn Time proposait cependant une interface très simple et la lecture en streaming, ce qui a significativement dopé sa popularité. Sur Popcorn Time, l’utilisateur n’a qu’à télécharger l’app, choisir un contenu, puis regarder celui-ci, alors qu’avec les torrents classiques, il faut d’abord chercher le fichier torrent sur des sites généralement infestés de publicités intrusives (et parfois aussi de malwares), puis lancer ce fichier sur un logiciel de téléchargement peer-to-peer.

Si ces dernières années, on ne parlait plus beaucoup de Popcorn Time, la technologie n’a jamais vraiment disparu. Étant donné que le code est open source, de nombreuses versions sont disponibles.

Popcorn Time : une « version 4 » débarque sur le web

Actuellement, alors qu’on demande aux gens de rester chez eux pour freiner la propagation du COVID-19, une nouvelle version de Popcorn Time vient de voir le jour, comme le rapporte le site Vice. Il s’agirait de la « version 4 » du logiciel, et le timing de la sortie de celle-ci a bien été choisi puisque les développeurs ciblent précisément les personnes confinées chez eux. « Prenez une Corona, n’attrapez pas le Corona. Testez notre nouvelle version maintenant ! », lit-on dans un tweet.

Fort heureusement, pour vous divertir pendant la période de confinement, vous n’avez pas besoin de passer par des sites de streaming ou de téléchargements illégaux, puisque des contenus de divertissement deviennent accessibles gratuitement pendant cette période. Dans un précédent article, nous évoquions la gratuité de Canal+ pour tout le monde. Et ceux qui disposent déjà d’un abonnement Canal+ ont désormais accès, sans frais supplémentaires, aux chaînes Séries, Cinéma, Jeunesse et Documentaires. L’Opéra de Paris va également proposer des contenus gratuits.

Et bien entendu, vous pouvez également continuer à utiliser les services de streaming légaux comme Netflix, Apple TV+ ou Disney+.