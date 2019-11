Vers un univers cinématographique autour de Lovecraft ?

On le sait, le concept d’univers cinématographiques a la cote ces derniers temps. Enthousiasmés par le succès de Marvel, de multiples studios fouinent dans leurs placards, dans les créations sur lesquels ils ont les droits, afin de voir ce qu’ils pourraient décliner de la même façon. Universal réfléchit ainsi avec sa galerie de monstres, en Indonésie, un large univers de comics pourrait aussi se décliner dans les prochaines années. Last but not least (très probablement), l’univers de Lovecraft qui pourrait donc avoir le droit à tout un ensemble de films .

Le retour de Lovecraft ?

L’oeuvre de Lovecraft n’est pas forcément en odeur de sainteté auprès du grand public. Si les amateurs de jeux de rôle connaissent en général bien l’Appel de Cthulhu, les livres sont eux plus destinés à une certaine niche. Bien sûr, son nom est connu du grand public et on peut considérer sans peine qu’il fait partie des génies de l’horreur littéraire. Stephen King lui a d’ailleurs rendu hommage.

Sa légende, comme celle de l’auteur de Shining, se décline maintenant au cinéma. On a découvert cette semaine, le trailer de The Color Out of Space, un film adapté d’un de ses livres sorti en 1927, dans lequel va notamment jouer Nicolas Cage. En soi, cette vidéo est déjà enthousiasmante pour les promesses qu’elle recèle.

Mais, les déclarations de Daniel Noah, qui produit le film avec Elijah Wood incitent à encore plus d’optimisme. En effet, il admet que leur ambition est d’aller au-delà d’un film unique.Ils veulent en effet construire un « univers autour de Lovecraft ». L’objectif annoncé serait déjà d’en faire au moins trois autres, si le public est au rendez-vous dans les salles obscures. On ne peut qu’espérer que ce soit le cas. Ce premier opus arrivera en tout cas dans les cinémas le 24 janvier 2020. Affaire à suivre.