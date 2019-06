Vidéo : ce smartphone OPPO a une caméra frontale invisible (et pas d’encoche)

De plus en plus de constructeurs cherchent actuellement des solutions pour proposer des smartphones à écrans sans bordures, mais aussi sans l’encoche façon iPhone X. L’une de ces solutions consiste à placer l’APN frontal sur un élément coulissant, tandis qu’une autre consiste à mettre cet APN sur un trou (plus discret sur l’écran).

Mais visiblement, certains mobiles auront également des APN frontaux invisibles dissimulés sous l’écran.

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons cette solution. Mais aujourd’hui, nous avons une vidéo publiée par le constructeur OPPO qui montre un prototype qui utilise cette technologie.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲 You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) June 3, 2019

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la caméra frontale n’est pas visible. Pourtant, celle-ci est bien présente, sous l’écran.

« Pour ceux qui recherchent l’écran parfait, sans encoche, préparez-vous à être éblouis », lit-on dans le tweet d’OPPO. « Vous êtes en train d’avoir un premier aperçu de la caméra selfie sous l’écran. »

Néanmoins, il est à noter que bien que cette technologie soit prometteuse, il faudra certainement attendre encore longtemps avant l’arrivée d’un modèle commercial utilisant celle-ci. D’après le site Engadget, sur le réseau social chinois Weibo, Brian Shen, le vice-président d’OPPO, a donné quelques clarifications au sujet de cette caméra dissimulée.

Pour le moment, il semblerait que ce ne soit qu’un prototype

« À ce stade, il est difficile pour les caméras sous l’écran d’obtenir les mêmes résultats que les caméras normales, il est inévitable que la qualité optique diminue », aurait-il écrit. « Mais aucune technologie n’atteint la perfection tout de suite. »

En attendant, comme je l’évoquais plus haut, d’autres solutions permettent d’avoir des écrans sans bordures ni encoches. Le OnePlus 7 Pro, par exemple, a une caméra frontale coulissante qui apparaît sur la tranche lorsqu’on en a besoin. Quant à Samsung, il a percé un trou (plus discret qu’une encoche) sur l’écran du Galaxy S10 afin d’y placer les caméras frontales. On peut aussi citer l’exemple de Xiaomi qui s’est inspiré des designs des téléphones coulissants sur le Xiaomi Mi Mix 3.