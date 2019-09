[Vidéo] Un couple endormi filmé à bord d’une Tesla roulant à 90km/h

Il arrive régulièrement que des internautes partagent des vidéos dans lesquelles les utilisateurs de Tesla sont à bord de leur véhicule… sans pour autant avoir leurs mains posées sur le volant. Et à chaque fois, les images sont assez impressionnantes.

Cette fois-ci, c’est un conducteur qui a filmé un couple en train de dormir alors que leur Tesla roulait à plus de 90 km/h. Comme il l’a expliqué à NBC DFW, Dakota Randall indique avoir suivi cette dernière pendant environ 45 secondes avant de la dépasser.

Durant cette période, il a tenté de réveiller le conducteur et la passagère en klaxonnant plusieurs fois, mais cela n’aurait pas porté ses fruits.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

