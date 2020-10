[Vidéo] Découvrez l’interface utilisateur de la nouvelle PS5 !

La PlayStation 5 sera disponible à compter du 12 novembre prochain sur certains territoires (mais le 19 novembre en France), et Sony daigne enfin donner un aperçu de l’interface de sa future console de salon. L’occasion notamment de découvrir le nouveau Centre de Contrôle, qui offre un accès immédiat à de nombreuses informations utiles pour le joueur.

L’interface de la PS5 se dévoile (enfin !)

Contrairement à Microsoft, dont la Xbox Series X partagera la même interface que celle de la Xbox One X, Sony a décidé de refondre intégralement l’expérience utilisateur de sa PS5, quitte à chambouler les habitudes des joueurs PS4.

« La nouvelle expérience utilisateur est entièrement centrée sur le joueur. Elle a été pensée pour vous fournir une véritable expérience de nouvelle génération, renforçant l’immersion et vous connectant à des jeux exceptionnels ainsi qu’à une communauté de joueurs passionnés » explique Sony.

La nouvelle interface fait également la part belle aux Activités, qui prennent la forme de cartes, sur lesquelles vont s’afficher certaines opportunités de gameplay, niveaux et autres défis à effectuer. Sony explique construit son écosystème logiciel de manière à permettre au joueur de passer plus de temps en jeu, et moins à interagir avec le système.

« Le passage d’un jeu à l’autre et l’accès à des parties en ligne s’effectuent en un instant » promet Sony. Un point que nous prendrons évidemment le soin de vérifier pas nous mêmes lors du test complet de la PS5. Via les Cartes, on peut également incruster le stream d’un autre joueur sur l’écran, en mode Picture in Picture, ou encore rejoindre une partie en ligne en pressant un simple bouton.

Sur l’interface principale, chaque jeu dispose d’un hub dédié, avec diverses informations utiles à l’écran (un peu comme sur PS4 actuellement). La vidéo de Sony permet également de découvrir que le PS Store est désormais intégré à l’interface principale, et ne sera donc pas une application distincte, comme c’est le cas sur PS4. Une excellente nouvelle ! Et pour savoir s’il reste (ou non) du stock en ce qui concerne la PS5, direction cette adresse.