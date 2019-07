La vidéo originale de l’atterrissage sur la Lune… vendue par un ex-stagiaire de la NASA

S’il est difficile d’imaginer que la NASA ait pu vendre certaines vidéos originales de l’atterrissage sur la Lune à un stagiaire, c’est pourtant ce que l’agence spatiale a fait en 1976. Cette année-là, elle a profité d’une vente aux enchères organisée à la base aérienne Ellington Air Force Base à Houston pour se séparer de certains objets, dont les précieux enregistrements.

Les cassettes vendues par la NASA… sont de nouveau en vente

C’est Gary George, stagiaire de la NASA au Centre spatial Johnson, qui fait donc l’acquisition des cassettes, achetant alors plus de 1 000 bobines au tarif de… 217,77 dollars. Une affaire, sachant que l’agence ne s’est pas rendu compte de ce que les vidéos contenaient, à savoir, l’atterrissage sur la Lune de la mission Apollo 11 et la sortie d’Armstrong.

Il semblerait que ce soit le père de l’ancien stagiaire de la NASA qui ait remarqué que ces cassettes pourraient avoir de la valeur, si bien qu’il les a conservé précieusement. Surtout que certaines d’entre elles portaient le nom évocateur de « APOLLO 11 EVA | 20 juillet 1969 REEL 1[-3] » et « VR2000 525 Hi Band 15 ips ».

Des années plus tard, en 2008, Gary George ne dispose plus que de trois vidéos originales, dont celles de l’atterrissage sur la Lune heureusement. Il découvre alors que les bandes sont en très bon état et numérise directement celles-ci après qu’elles aient été diffusées pour la deuxième fois seulement après leur enregistrement des années plus tôt. Depuis, elles n’ont d’ailleurs pas été diffusées à nouveau.

De son côté, la NASA avait fini par conclure que ces enregistrements avaient été perdus ou supprimés, avant que le contact ne se fasse entre l’agence et Gary George en 2008. Néanmoins, celui-ci indique qu’aucun accord n’a réussi à être trouvé entre les deux parties, mais l’o, ne connaît pas le détail des discussions et la raison de ce désaccord.

En conséquence, George se séparera des cassettes originales de l’atterrissage sur la Lune lors d’une vente aux enchères qui se tiendra le 20 juillet 2019. Ironie du sort, il s’agira de la date du 50e anniversaire de l’atterrissage des humains sur la Lune. L’on ne sait pas si la NASA tentera de les racheter ce jour, là où elles devraient être commercialisées à plus de 700 000 dollars.