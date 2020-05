[Vidéo] Sony dévoile un aperçu de sa nouvelle technologie VR (pour la PS5 ?)

Un avant-goût du PlayStation VR 2 de la PlayStation 5 ?

Dans quelques mois, Sony devrait lancer sur le marché sa toute nouvelle (et très attendue) PlayStation 5, qui viendra se frotter de manière frontale à une certaine Xbox Series X. A ce sujet, ce mois de mai sera l’occasion pour Microsoft d’en dévoiler davantage concernant sa future console, et Sony devrait évidemment rester à l’affût pour, à son tour, proposer aux joueurs un aperçu de sa nouvelle console.

Si du côté de chez Microsoft, on n’a fait une croix sur la VR pour la génération Xbox One, chez Sony, on a lancé en fin d’année 2016, le PlayStation VR. Il s’agit d’un casque de réalité virtuelle, destiné à fonctionner exclusivement avec la PS4, et qui a rencontrer un certain succès commercial, bien aidé par de nombreux jeux et autres expériences plutôt convaincants, comme Resident Evil 7, Blood & Truth, Moss, l’excellent AstroBot ou encore Ace Combat 7.

Sony l’a d’ores et déjà confirmé, la future PS5 aura elle aussi droit à de la VR, et un nouveau dispositif est en préparation du côté du géant japonais. Tout récemment, ce sont Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori, deux employés de Sony Interactive Entertainment Japon, qui ont tenu à faire la démonstration d’une nouvelle fonctionnalité, concernant ce qui pourrait bien être le successeur du PS Move, lancé en 2010 sur PS3 et réutilisé pour la VR sur PS4.

La vidéo mise en ligne par Sony permet notamment d’apprécier une impressionnante précision en ce qui concerne la détection des doigts de l’utilisateur, et la reproduction des mouvements à l’écran. La démonstration est plutôt épatante, et permet de profiter, en jeu, d’une précision de mouvements nettement supérieure à ce que propose l’actuel PlayStation VR.

On espère évidemment qu’en plus d’une précision accrue, le prochain PlayStation VR de Sony saura également proposer une meilleure définition, un champ de vision élargi mais aussi (et surtout ?) un fonctionnement dénué du moindre câble.