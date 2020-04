Événements en mai et en juin, nouveau logo, seconde console, de nombreuses rumeurs autour de la PS5 et la Xbox Series X

Toujours au programme pour sortir à la fin de l’année 2020 (sans doute au mois de novembre), les nouvelles consoles next-gen font de plus en plus parler d’elles. Dans le contexte actuel, est-il réellement possible de voir la PS5 et la Xbox Series X être au rendez-vous pour Noël ? Les chaînes de productions, de distributions, la communication, et bien d’autres choses pourront-elles être tenues dans les délais par Sony et Microsoft ? Pour le moment, les deux constructeurs se montrent toujours confiants. Si les jeux commencent à être repoussés (à l’image de The Last Of Us Part II qui est repoussé à une date inconnue), du côté des consoles, les plans semblent toujours dans les temps. Mieux encore, on devrait bientôt entendre de nombreuses informations au sujet de la PS5 et de la Xbox Series X dès le mois prochain !

La PlayStation 5 dévoilée le 19 mai ?

Alors que depuis deux semaines maintenant nous connaissons la « DualSense », la nouvelle manette de la PlayStation 5 qui marque un tournant dans l’histoire de la marque, les joueurs sont désormais très impatients de découvrir la console. Sera-t-elle bicolore avec des touches noires et blanches comme la manette ? Ou alors, Sony va-t-il proposer deux PS5 au choix en noire ou en blanche ? La console aura-t-elle un design futuriste ? Tant de questions sans réponses qui pourraient vite en trouver une, dans moins d’un mois. En effet, Daniel Ahmad, un analyste réputé de l’industrie du jeu vidéo a annoncé que Microsoft et PlayStation allaient prendre la parole très prochainement pour la présentation de la next-gen. Un rendez-vous qui serait fixé pour le 19 mai côté PlayStation 5. Puis deux rendez-vous pour Microsoft à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Daniel Ahmad précise que du côté de la PS5, il s’agirait bien d’un événement pour dévoiler la console.

Toujours côté PS5, un développeur s’est exprimé au sujet du fameux bouton « create » de la DualSense. Un bouton qui aura pour fonction de remplacer la touche « Share ». Voici ce que ce dernier a pu nous apprendre :

Le bouton Create fonctionne à peu près comme le bouton Share mais profite d’une nouveauté essentielle avec le Creation Studio, une application déclenchée à l’aide de la touche Create. L’outil d’édition en temps réel dont vous disposez est similaire à ce que propose nvidia shadowplay.

Il y a de grandes chances pour que cette fonctionnalité soit présentée dans les prochaines semaines. Pourquoi pas au cours de ce nouvel événement (qui n’est toujours pas officialisé par PlayStation).

Nouveau logo pour la Xbox Series X à venir ?

La première chose importante autour de Microsoft c’est le dépôt de ce nouveau logo pour la Xbox Series X. On peut voir un design bien plus travaillé que le logo de base qui devait être une alternative en attendant de lancer officiellement la communication. La forme du logo nous laisse de plus en plus penser que Microsoft propose une gamme avec plusieurs consoles différentes. Le « Series » sur le côté avec la lettre « X » de la même taille que le mot à la verticale peuvent nous laisser penser que Microsoft prépare d’autres « Series ». Si l’on compare avec la Xbox One, on pourrait penser que la Xbox Series X est l’équivalent de la Xbox One X. Et qu’il pourrait donc y avoir une Xbox Series S (Xbox One S) et une Xbox Series D (Xbox One All Digital Edition). D’ailleurs, cela fait de nombreux mois qu’une rumeur circule autour de la next-gen selon Microsoft avec l’existence d’une « Lockheart ». Une console moins puissante que la Series X.

Microsoft : Deux événements, une nouvelle console et des jeux ?

Selon les derniers bruits de couloirs, Microsoft ne préparerait pas un, mais deux événements. Un premier événement à la fin du mois de mai, ainsi qu’un second événement pour début juin. Alors bien entendu, tout cela reste au niveau des rumeurs, puisque rien ne fut confirmé par Microsoft. On sait en tout cas que la firme compte bien prendre la parole en juin pour dévoiler ses plans initialement prévus pour l’E3 2020. Lors de cette prise de parole, Microsoft devrait dévoiler de nombreux jeux pour la nouvelle génération. Depuis plusieurs semaines déjà Phil Spencer annonce que l’E3 aurait dû être un gros événement pour Xbox du côté des jeux. Mais du coup, qu’en est-il de l’événement prévu pour mai ?

Depuis fin 2019, Microsoft adopte une communication agressive, sans faute, et dévoile peu à peu tous les éléments de sa nouvelle génération. Le problème, c’est qu’aujourd’hui tout semble avoir été dit. La console et la manette sont connues. Les caractéristiques et la puissance de la console également. Du coup, côté hardware tout semble prêt du côté de Xbox. Alors, pourquoi deux événements si proches ? Microsoft aurait-il tant de jeux à montrer qu’une seule conférence ne pourrait pas suffire ? Ou alors, une deuxième console serait-elle sur le point d’être dévoilée par Microsoft ?

De nombreuses rumeurs parlent d’une console intermédiaire, qui aurait pour objectif de faire le lien entre la Xbox One X et la Xbox Series X. Une console mid-gen qui serait moins puissante et moins chère pour aider les joueurs à faire une transition en douceur vers la next-gen. On parle d’une console avec seulement 4 TFlops (contre 12 pour la Xbox Series X et 6 pour la One X). Autant vous dire que concernant ces informations, le doute est déjà présent. Car nous ne voyons pas l’intérêt de proposer une console « next-gen » moins puissance qu’une console actuelle. Selon les rumeurs, la particularité de cette console est qu’elle proposerait des temps de chargement accélérés et un ray-tracing limité.

Cette nouvelle console porterait le nom « Xbox Series S ». Bien entendu, tout cela n’est encore qu’au stade de rumeurs, et nous devons donc patienter jusqu’à ce que Microsoft puisse confirmer l’événement. Quoi qu’il en soit, nous sommes certains qu’un événement se déroulera du côté de Xbox au moins de juin. Comptez sur nous pour surveiller et suivre cela en direct. Par la même occasion, il semblerait que Microsoft soit en train de préparer un forfait par abonnement ultime pour la sortie de la Xbox Series X avec un pack regroupant la console, un abonnement au Xbox Game Pass, et un abonnement au Xbox Live Gold pour 34,95€ par mois.