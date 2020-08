Ça se précise pour le smartphone Pixel pliable de Google

Bien que pour le moment, les ventes de smartphones pliables ne décollent pas vraiment, beaucoup de constructeurs sont déterminés à populariser petit à petit ce type d’appareil. Par exemple, cette semaine, lors de la présentation du Galaxy Note 20 et du Note 20 Ultra, Samsung a également levé le voile sur un nouveau smartphone à écran pliable : le Galaxy Z Fold 2.

Il s’agit du successeur du Galaxy Fold lancé en 2019, et du troisième modèle à écran pliable que Samsung lance cette année, après le Galaxy Z Flip ainsi qu’une version 5G et plus performante de celui-ci.

Et visiblement, même Google pourrait se lancer dans les smartphones pliables dès l’année prochaine. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par nos confrères de 9to5Google.

Le média indique avoir pu accéder à des documents internes de Google sur lesquels est mentionné un modèle avec le nom de code « passport » et qui serait explicitement décrit comme un smartphone pliable. Ce modèle, avec deux autres smartphones qui sont probablement le Pixel 6 et le Pixel 6 XL, pourrait sortir au dernier trimestre 2021.

Google a-t-il finalement décidé de se lancer ?

Ce n’est pas la première fois qu’on évoque le développement d’un smartphone pliable par Google. En 2019, le site CNET avait indiqué que Google développe un smartphone pliable. Cependant, un responsable de la firme de Mountain View a par la suite expliqué que celle-ci ne faisait que prototyper la technologie. Et il est tout à fait possible qu’après plusieurs mois de recherche, Google ait finalement décidé de se lancer.

De plus, il est possible que d’ici fin 2021, les smartphones pliables soient disponibles à des prix un peu plus raisonnables et que les technologies utilisées par les écrans pliables soient plus développées pour garantir une bonne durabilité.

On parle déjà du Pixel 5a

Cette semaine, Google a dévoilé le Pixel 4a et a également évoqué le Pixel 5 qui sortira avant la fin de l’année. De son côté, le site 9to5Google évoque déjà le Pixel 5a.

Celui-ci indique que les documents auxquels il a pu accéder suggèreraient que le Pixel 5a sortira au second trimestre 2021. A priori, Google ne prévoit donc pas de retard de ce modèle.

Pour rappel, le Pixel 4a aurait dû sortir au second trimestre 2020. Et sa présentation aurait dû se faire au mois de mai lors d’une conférence Google I/O (l’édition 2020 de cet événement a été annulée). Mais probablement à cause des perturbations liées à la pandémie, ce modèle milieu de gamme ne sera finalement commercialisé qu’à partir du mois d’octobre.