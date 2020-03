TCL a un concept qui se plie en trois et un autre smartphone avec écran enroulable

La marque de TCL est surtout connue pour d’autres catégories de produits, comme les télévisions. Mais l’entreprise est également très active sur le marché des smartphones. Cependant, ces dernières années, TCL s’est surtout concentrée sur l’utilisation d’autres marques pour les smartphones, comme celle de BlackBerry.

Mais à partir de cette année, l’entreprise semble vouloir adopter une stratégie différente, en mettant en avant les smartphones de marque « TCL ».

Et en même temps, celle-ci essaie de se démarquer grâce à ses progrès dans le développement de smartphones pliables.

Pour le moment, TCL ne commercialise pas encore de smartphones pliables. Cependant, les prototypes que celui-ci vient de montrer pourraient facilement faire de l’ombre aux appareils comme le Huawei Mate Xs ou les Galaxy Fold et Galaxy Z Flip de Samsung.

TCL montre ses muscles

Cette semaine, TCL a dévoilé aux médias deux concepts.

Le premier est un appareil qui se plie en trois (comme le prototype de Xiaomi). Le site The Verge, qui a pu tester cet appareil, indique que lorsque le smartphone est complètement plié, celui-ci propose la même surface d’un smartphone normal. Mais lorsqu’on déplie, on obtient une tablette de 10 pouces.

TCL’s new foldable and rollable concepts imagine a wild future of phones https://t.co/fSo8k0JLQ9 pic.twitter.com/GTTqp63eSh — The Verge (@verge) March 6, 2020

L’autre concept présenté par TCL est celui d’un smartphone à écran enroulable. En substance, vous avez un smartphone aux dimensions standard. Mais en lorsque vous appuyez sur un bouton, le moteur de celui-ci déroule le reste de l’écran pour augmenter cette surface. Résultat : on a un appareil qui, comme le smartphone pliable, est un hybride entre smartphone et tablette. Néanmoins, les écrans enroulables pourraient potentiellement éliminer les problèmes d’épaisseur (le smartphone pliable est très épais lorsqu’il est plié en trois) ainsi que les problèmes de traces de pliure.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 6, 2020

Malheureusement, pour le moment, il ne s’agit que de concepts, qui permettent surtout à TCL de montre les possibilités offertes par les écrans pliables ou enroulables, ainsi que les innovations qui pourraient être utilisées sur ses futurs produits. L’entreprise n’évoque pour le moment pas la commercialisation.

On peut imaginer que TCL doit encore faire en sorte que ces appareils soient durables, et qu’ils ne coûtent pas trop cher. De plus, même si le matériel est disponible, il est également important d’avoir une partie logicielle (système d’exploitation et applications) adaptée.