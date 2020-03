Il y a deux ans, lorsque le scandale Cambridge Analytica a éclaté, beaucoup d’internautes ont participé à la campagne #DeleteFacebook, encourageant les gens à supprimer leurs comptes sur le réseau social.

Mais si beaucoup ont été choqués par les révélations, finalement peu de personnes ont réellement supprimé leurs comptes après avoir appris comment la société Cambridge Analytica a pu abuser de leurs données personnelles. Le fait est que même lorsqu’une personne ne fait pas confiance à Facebook, il continue à utiliser ce réseau social.

La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il est au moins possible de limiter la collecte de données par le réseau social sur les sites tiers, en isolant celui-ci sur Mozilla Firefox.

Une extension pour contenir les traceurs de Facebook

Récemment, Mozilla a commencé à déployer la version 74.0 de son navigateur. Parmi les nouveautés, il y a une extension baptisée Facebook Container (lien de téléchargement via la « source » de cet article). Ce conteneur permet d’isoler Facebook, de manière à ce que celui-ci ne puisse pas vous suivre via ses APIs, comme le Facebook login, le bouton Like ou encore les commentaires intégrés, lorsque vous êtes sur d’autres sites web.

« La prochaine fois que vous irez sur Facebook, le site se chargera dans un nouvel onglet. Cet onglet est coloré en bleu pour vous indiquer que vous vous trouvez dans le conteneur. Vous pourrez ensuite vous connecter et utiliser Facebook normalement au sein du Facebook Container. Si vous cliquez sur un lien ailleurs que sur Facebook ou accédez à un autre site en saisissant par exemple son adresse dans la barre d’URL, ces pages se chargeront hors du conteneur », explique Mozilla dans la description de son extension.

Le conteneur n’isole pas seulement le réseau social Facebook, mais aussi les autres sites de l’entreprise, dont ceux d’Instagram et de Messenger.

L’idée est de vous permettre d’utiliser ces sites, tout en protégeant votre vie privée lorsque vous allez sur d’autres services qui peuvent intégrer les API de Facebook. Et si l’utilisation de Facebook Container perturbe le fonctionnement normal d’un site ou d’une application web à cause de l’isolement de Facebook (par exemple, si vous avez besoin du Facebook login), il est possible de créer une liste d’exceptions.

Sinon, pour rappel, Facebook vous permet déjà de savoir sur quels sites ou applications vous avez été suivi par ses API. Et il est possible d’effacer les données collectées.