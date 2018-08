Vie privée : le chiffrement de bout en bout débarque sur Skype

Skype propose désormais le chiffrement de bout en bout, ce qui rend les communications entre les utilisateurs illisibles sur les serveurs de l’entreprise.

Si vous utilisez Skype, voici une bonne nouvelle : vous avez désormais un mode privé qui permet de chiffrer les communications de bout en bout.

Au mois de janvier, le service de messagerie de Microsoft annonçait le test de ce nouveau mode, qui utilise la technologie de Signal afin de rendre les communications entre deux utilisateurs illisibles dans les serveurs.

Et aujourd’hui, d’après notre confrère The Verge, Skype déploie enfin ce mode. « Les conversations privées Skype utilisent le protocole de signalisation standard, vous permettant de passer et recevoir des appels audio Skype chiffrés de bout en bout, d’envoyer des messages texte, des images et des fichiers audio et vidéo », explique l’entreprise dans une FAQ. « Les conversations privées ne sont disponibles que dans la dernière version de Skype pour Windows, Mac, Linux, iOS et Android (6.0+). »

Comme sur Facebook Messenger, le chiffrement de bout en bout est optionnel sur Skype. Cela signifie que pour profiter de cette protection supplémentaire, vous devrez démarrer un mode différent du mode par défaut.

Et les conversations privées ont quelques inconvénients. Par exemple, les messages privés ne sont pas synchronisés entre les différents appareils de l’utilisateur. Donc, une conversation démarrée sur un smartphone ne sera pas visible sur la version pour ordinateurs.

Etant donné que la vie privée est devenue l’une des principales préoccupations des internautes aujourd’hui, le chiffrement de bout en bout est devenu un standard sur les services de messagerie.

Le protocole de chiffrement de Signal est déjà utilisé par des services comme Facebook Messenger, Google Allo ou encore WhatsApp. Et maintenant, Skype rejoint la liste.

Et étant donné que Skype est souvent utilisé dans un contexte professionnel, l’ajout de ce mode privé est une excellente chose pour les entreprises.