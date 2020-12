Virgin Galactic contraint d’interrompre le vol d’essai de son avion spatial VSS Unity

Virgin Galactic a récemment procédé au vol d’essai de son avion spatial VSS Unity. Toutefois, le test dont le départ a eu lieu au siège de l’entreprise au Nouveau-Mexique a été interrompu sans parvenir à son objectif —atteindre l’espace. On rappelle que le véhicule décolle directement dans l’air, il est transporté par l’impressionnant porte-avions VMS Eve, un appareil qui fait office de plateforme de décollage. Lorsqu’il est lâché, les pilotes à bord du VSS Unity allument le moteur et prennent la direction de l’espace. Par la suite, l’avion redescend en planant jusqu’à l’atterrissage.

Lors de ce vol d’essai, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Virgin Galactic. Lors de ce dernier, le moteur du VSS Unity s’est arrêté trop tôt, si bien que les pilotes à bord du véhicule ont été contraints de rentrer à la base sans avoir atteint l’espace. C.J. Sturckow et Dave Mackay ont été en mesure de rentrer sain et sauf tout en ramener l’appareil en bon état. Aucun passager n’était présent à bord, mais le véhicule spatial transportait une charge pour la NASA.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020