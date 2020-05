Virgin Orbit échoue à son premier test destiné au lancement d’une fusée

Alors que SpaceX et la NASA s’apprêtent à faire décoller la capsule Crew Dragon pour son premier vol habité, la société Virgin Orbit a échoué lors d’un récent essai. Le lundi 25 mai, l’entreprise avait pour objectif de faire décoller sa fusée depuis l’aéroport de Mojave dans le désert de Californie.

Contrairement aux fusées d’autres entreprises spatiales, dont SpaceX, le dispositif ne décolle pas à la verticale directement depuis le sol. En effet, la fusée baptisée LauncherOne est accrochée sous une des ailes d’un Boeing 747 transformé en lanceur et sobrement baptisé Cosmic Girl. Lors du vol de l’avion, celui-ci est chargé de lâcher la fusée à 10 000 mètres d’altitude afin que celle-ci allume ses moteurs et —dans ce cas, se positionne en orbite autour de la Terre.

Lors de cet essai, Cosmic Girl a mené sa mission à bien, mais cela n’a pas été le cas de LauncherOne. Quelques minutes après le début de la mission, Virgin Orbit a indiqué dans un message partagé sur Twitter : « La mission s’est terminée peu après le début du vol », précisant qu’aucun blessé n’était à déplorer du côté de l’équipage et que l’avion rentrait également sain et sauf à la base.

We've confirmed a clean release from the aircraft. However, the mission terminated shortly into the flight. Cosmic Girl and our flight crew are safe and returning to base.

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) May 25, 2020