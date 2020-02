Vivo Apex 2020 : un smartphone futuriste avec une caméra frontale invisible

Depuis que les fabricants de smartphones ont décidé d’adopter le design borderless, ceux-ci n’ont cessé d’imaginer de nouvelles solutions pour placer la caméra frontale. La solution classique était l’encoche popularisée par l’iPhone X. Mais certains modèles sont aussi équipés de mécanismes coulissants ou « pop-up » pour cacher la caméra frontale et faire apparaître celle-ci lorsqu’on en a besoin, par exemple pour prendre un selfie.

Mais quelques entreprises travaillent également sur une caméra frontale invisible. En substance, l’idée est de placer cette caméra sous l’écran et de rendre la partie de l’écran qui cache le capteur transparent pour qu’on puisse prendre des photos.

Les marques chinoises Xiaomi et Oppo ont déjà montré leurs progrès pour développer cette technologie. Et cette semaine, Vivo dévoile son nouveau concept phone, le Vivo Apex 2020, dont l’une des particularités est que la caméra frontale est cachée sous l’écran.

Visiblement, il s’agit des nouveautés que le constructeur devait dévoiler au Mobile World Congress de Barcelone. Mais comme le salon a été annulé, Vivo a dû se passer de celui-ci pour faire sa présentation.

Vivo Apex 2020 : un avant-goût des prochains smartphones haut de gamme de la marque ?

Pour qu’il soit possible de cacher la caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran, Vivo indique qu’il utilise une nouvelle disposition des pixels et des circuits pour multiplier la transmission lumineuse de la partie de l’écran qui cache la caméra par 6 par rapport au reste de cette surface. Outre cela, les interférences optiques, la diffraction et les flashs parasites sont réduits via des algorithmes.

Mais bien entendu, la caméra frontale invisible n’est pas le seul élément distinctif du Vivo Apex 2020. D’autres éléments du design font de ce concept phone un smartphone exceptionnel.

Sur les côtés, l’écran de 6,45 pouces de l’appareil est incurvé à 120°, ce qui rend les bordures quasiment inexistantes.

De plus, l’Apex 2020 n’a ni boutons physiques ni ports. Pour recharger l’appareil, il faut utiliser une technologie de recharge sans fil 60W.

Sinon, les caméras sur le dos du Vivo Apex 2020 incluent également des innovations intéressantes.

L’appareil n’a que deux caméras sur le dos : un capteur de 48 mégapixels et un autre de 16 mégapixels. Cependant d’après les explications du constructeur, le capteur de 16 mégapixels permet d’avoir un zoom d’un tout nouveau genre pour les smartphones. « À l’heure actuelle, presque toutes les solutions de téléobjectifs à fort grossissement proposées par les géants de l’industrie dépendaient de zooms hybrides. Les divers niveaux d’agrandissement et les transitions sont gérés par des algorithmes, créant un compromis entre la résolution et la qualité de l’image. L’APEX 2020 est équipé d’un zoom optique continu, ce qui en fait le premier smartphone au monde doté d’un zoom continu à fort grossissement », nous indique un communiqué. Et le capteur de 48 mégapixels utilise une solution de stabilisation « gimbal » dont l’angle de stabilisation serait étendu de 200 % par rapport aux stabilisations OIS qu’on trouve traditionnellement sur les smartphones.

Pour le reste de la fiche technique, on a des caractéristiques comparables à celles des autres modèles haut de gamme sortis début 2020 : puce Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 5G.

Malheureusement, à l’instar du Xiaomi Mi Mix Alpha ou du OnePlus Concept One, le Vivo Apex 2020 est un concept phone qui n’est pas destiné à la production de masse, mais qui sert principalement à montre les prochaines innovations. Cependant, certaines de ces nouveautés devraient débarquer sur d’autres modèles de la marque.