Voici à quoi pourraient ressembler les Huawei P40 et P40 Pro

Huawei a confirmé que les P40 et P40 seraient officiellement dévoilés fin mars 2020 à Paris, deux nouveaux téléphones qui viendront s’ajouter à la gamme populaire de la marque chinoise. Avant qu’ils ne soient présentés, OnLeaks et 91Mobiles ont réalisé des rendus qui donnent un aperçu du design des futurs téléphones.

Pas la peine de tergiverser très longtemps pour s’apercevoir que les Huawei P40 partageront certainement quelques ressemblances avec les Samsung Galaxy S11 attendus pour le premier trimestre 2020. OnLeaks et 91Mobiles se sont amusés à faire les rendus des prochains téléphones de la marque coréenne.

Les modèles des deux nouvelles gammes partagent le même module carré positionné sur le dos du smartphone. Celui du Galaxy S11 devrait se doter de 5 caméras et un flash. Le Huawei P40 pourrait embarquer 4 caméras, contre 5 pour le P40 Pro. Ce dernier disposerait d’un capteur Sony IMX686 de 64 Mpx, d’un objectif grand-angle de 20 Mpx, d’un OIS, d’un téléobjectif de 12 Mpx, d’un objectif macro et d’un capteur ToF.

On notera aussi une ressemblance dans le fait que Huawei et Samsung prévoient de dévoiler des téléphones avec les bords incurvés.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques du Huawei P40 Pro, les rumeurs évoquent un écran OLED Quad HD+ de 6,5 pouces à 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hzn, un ratio taille-écran de 98%, le SoC Kirin 990 (avec intégration d’un modem 5G) et d’une batterie de 5 500 mAh.

Les Huawei P40 et P40 Pro auraient un port USB Type-C, mais pas de prise jack.

Pas de services Google sur les Huawei P40 et P40 Pro

Les Huawei P40 et P40 Pro ne proposeront pas les applications et les services de Google, au même titre que les Mate 30 et Mate 30 Pro dévoilés il y a quelques mois. La firme chinoise n’a plus le droit d’exploiter la licence Android et doit désormais se cantonner à la version open source de l’OS. À cause des sanctions américaines à son égard, elle ne peut plus proposer le Play Store ou les applications très populaires comme YouTube ou Gmail. Pour l’instant, aucun changement n’est prévu du côté du gouvernement américain.

Les Huawei Mate 30 ont malgré tout été lancés en Europe et en France quelque temps après leur commercialisation en Chine. On peut supposer qu’il en sera de même pour les P40 et P40 Pro, sachant que la présentation se fait à Paris. Malgré tout, il reste encore à savoir si les smartphones auront le succès escompté sur le marché européen sachant qu’ils devraient être privés de Google.