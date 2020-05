Voici à quoi pourrait ressembler le prochain Galaxy Note 20+

La semaine dernière, nous avons admiré ce à quoi pourrait ressembler le prochain Samsung Galaxy Note 20. Aujourd’hui, en se basant sur des dessins CAO déposés par Samsung, OnLeaks est parvenu à modéliser une estimation du design des prochains Galaxy Note 20+.

And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020