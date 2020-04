Voici à quoi pourrait ressembler le Redmi Note 9

Xiaomi fait énormément parler de lui grâce à ses smartphones premium, comme le Mi 10 ou le Mi 10 Pro. Mais en vérité, en termes de ventes, les modèles plus abordables, comme les Redmi Note, sont tout aussi importants que ces flagships. D’ailleurs, le smartphone Xiaomi le plus populaire en 2019 n’était pas le Mi 9, mais un Redmi Note.

Depuis le début de l’année, Xiaomi a déjà étoffé sa gamme Redmi Note avec trois modèles : le Redmi Note 9 Pro, le Redmi Note 9 Max et le Redmi Note 9S (qui semble être la version internationale du Redmi Note 9 Pro).

Et visiblement, le constructeur a encore l’intention de lancer un autre modèle : le Redmi Note 9. Si pour le moment, ce modèle n’a pas encore été évoqué, le site Android Authority a relayé, cette semaine, des informations sur un nouveau modèle de la marque qui pourrait être le Redmi Note 9.

Un autre smartphone de la nouvelle série Redmi Note ?

D’après le site, les images ci-dessus ont été postées sur le site de la TENAA, le régulateur chinois des télécommunications. A priori, il s’agit d’un nouveau modèle très similaire au Redmi Note 9 Pro avec 4 caméras sur le dos, ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales à côté de cet ensemble de caméras. En façade, il y a un écran avec un trou percé pour la caméra frontale.

En ce qui concerne la fiche technique, Android Authority indique que ce smartphone aurait un écran FHD+ de 6,53 pouces de type LCD, un processeur 2 Ghz octa-core, une mémoire RAM de 3 Go à 6 Go et un stockage de 32 Go à 128 Go, ainsi qu’une batterie de 4 920 mAh. Et les 4 caméras sur le dos incluraient un capteur de 48 mégapixels et un autre de 13 mégapixels.

Il est à préciser que pour le moment, l’appareil n’a pas encore été officiellement présenté par Xiaomi. De ce fait, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence.

Sinon, on rappelle que cette année, sur le segment milieu de gamme, Xiaomi devra faire face à un concurrent particulier : Apple. En effet, la firme de Cupertino vient de dévoiler un nouvel iPhone SE qui est à la fois compact et abordable.