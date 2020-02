Voici à quoi ressemblerait la montre connectée d’Oppo

Cela fait des années que Google propose Android Wear, qui est devenu Wear OS, pour les fabricants de smartphones qui souhaitent se lancer dans les montres connectées.

Néanmoins, ce n’est que très récemment que le constructeur chinois Xiaomi, pourtant l’un des leaders dans les wearables (avec le Mi Band) et sur le marché des smartphones, a décidé de se lancer dans les montres connectées. Il y a quelques mois, celui-ci dévoilait la Mi Watch, une montre avec un design assez proche de celui de l’Apple Watch, mais qui tourne sous WearOS.

Comme beaucoup d’autres marques de smartphones, Oppo avait prévu de présenter de nouveaux produits au Mobile World Congress de Barcelone. Mais comme le salon a été annulé à cause du coronavirus, Oppo a dû choisir une autre date pour dévoiler ces produits.

Aujourd’hui, nous savons que le constructeur chinois présentera son nouveau flagship, l’Oppo Find X2, le 6 mars. Et il est fort probable que celui-ci profite aussi de cet événement pour dévoiler sa montre Oppo Watch. En attendant, l’entreprise fait déjà le teasing de cette montre. Un rendu présumé de cet accessoire a déjà été publié, il y a près d’un mois, sur le réseau social Weibo.

Sur Twitter, Brian Shen, vice-président d’Oppo, a également posté un teaser dans lequel il évoque le verre 3D utilisé pour cette montre, ainsi que les bords incurvés.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020