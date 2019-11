Voici à quoi ressemblerait le Samsung Galaxy A71

Il y a une semaine, nous avons partagé des rendus présumés du Galaxy A51 de Samsung, l’un des nouveaux smartphones de gamme intermédiaire que le constructeur pourrait présenter prochainement.

Aujourd’hui, c’est un autre smartphone Galaxy A de Samsung qui pointe le bout de son nez : le Samsung Galaxy A71, qui devrait succéder au Samsung Galaxy A70.

C’est le site d’information Android Authority qui relaye des fuites publiées par deux sources : OnLeaks et CashKaro.

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA71! 360° video + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @Cashkarocom -> https://t.co/6PuGSN7Xg9 pic.twitter.com/g2VLgxTtsI

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 21, 2019