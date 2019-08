Voici ce que les internautes payeraient pour utiliser Facebook, YouTube…

Si les rumeurs évoquant le fait que Facebook va devenir payant sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux, une étude s’est posé la question de savoir à combien l’utilisation de ces plateformes était estimée. Pour ce faire, l’agence créative américaine McGuffin a interrogé 2 004 consommateurs âgés de 18 à 71 ans, pour 55% de femmes et 45% d’hommes.

Actuellement, tous les services listés sont gratuits, si l’on met de côté le fait que YouTube dispose d’une version Premium.

YouTube, le service social que les internautes payeraient le plus cher

Comme le montrent les résultats de cette étude, c’est pour utiliser YouTube que les internautes seraient prêts à dépenser le montant le plus élevé. Si la plateforme devenait payante, ceux-ci seraient 72% à payer pour continuer à regarder leurs vidéos préférées, et parmi eux, ils pourraient dépenser 4,2 dollars chaque mois.

En dehors de YouTube, plusieurs autres services de Google font partie de la liste et semblent également plébiscités par les personnes interrogées. En ce sens, 78% et 79% des internautes interrogés payeraient pour se servir de Google Maps et Google Drive, soit plus de personnes encore que pour YouTube. Dans ces deux cas, les montants seraient respectivement de 3,48 et 3,31 dollars par mois.

Force est de constater que les services appartenant à Google sont considérés comme étant utiles pour les internautes, ce qui explique pourquoi ils seraient autant à payer et pourquoi ils investiraient ce montant.

Plus globalement, il est intéressant de constater qu’aucun de ces services ne serait facturé plus de 50 dollars par an. McGuffin note également que les femmes seraient prêtes à payer 20% de plus que les hommes pour exploiter Google Maps, Facebook et Pinterest, là où les millennials investiraient 78% de plus pour Instagram. De la même façon, les applications pour lesquelles les utilisateurs sont le moins susceptibles de payer sont Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter et Venmo.

McGuffin précise que ces projections financières sont simplifiées, car l’on ne peut pas savoir avec précision combien d’utilisateurs abandonneraient finalement une plateforme si elle voulait les faire payer.

D’autre part, l’agence s’est penchée sur les montants que pourraient gagner ces entreprises si elles venaient à facturer l’utilisation de leurs services.