Voici ce que nous réserve Amazon dans l’univers du jeu vidéo

Il ne reste plus qu’un mois. En mai prochain, Amazon s’introduira pleinement dans l’industrie du jeu vidéo avec la sortie de son premier programme original qui aura pris de longs mois de travail de développement. Malgré la présence d’un pôle gaming baptisé « Amazon Games » depuis plus de 10 ans chez la firme de Seattle, il aura fallu attendre l’année 2020 pour qu’un calendrier se précise, autour de nouvelles ambitions bien plus fortes chez Amazon. Pour cette nouvelle décennie, Amazon se penche définitivement sur cette industrie du divertissement, aux milliards de dollars de chiffre d’affaires annuels.

Hier, le jeudi 2 avril, c’est un article du New York Times qui a signé les premières ébauches de ce projet titanesque. L’objet d’Amazon : devenir le « créateur et distributeur leader du jeu vidéo ». Des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour ce nouveau volet dans la stratégie de la firme de Jeff Bezos. Au mois de mai prochain sortira son premier jeu vidéo original. Il s’agira de « Crucible », un jeu de tir aux visuels de science-fiction. Une nouvelle étape, qui pourrait aller jusqu’à une plateforme de jeu vidéo de type cloud gaming.

Après la musique et le cinéma, le jeu vidéo

La crise sanitaire liée au coronavirus n’arrêtera pas Amazon. En 2020 et pour cette nouvelle décennie, la firme de Seattle fonce les deux pieds en avant dans l’industrie du jeu vidéo. « Il était si évident pour les clients que nous devions faire quelque chose », s’amusait à dire Michael Frazzini, l’actuel vice-président d’Amazon Games. « Nous travaillons depuis un certain temps, mais la création de jeux prend beaucoup de temps » précisaient-ils au New York Times.

Naturellement, le jeu vidéo est une industrie aux opportunités volumineuses pour Amazon. Il suffit de croiser les chiffres entre les revenus du cinéma et de la musique, avec ceux du « dixième art ». Au cours de la dernière décennie, le jeu vidéo a pris le dessus sur l’ensemble des autres divertissements. Les pronostics pour 2020 planifient par exemple que le secteur générera 160 milliards de dollars, soit bien plus que le cinéma et la musique réunis (respectivement 43 et 19 milliards de dollars).

Quel programme pour Amazon ?

Le New York Times avance qu’il s’agirait d’un des plus importants investissements d’Amazon de toute son histoire. En 2014, la firme avait racheté la plateforme de streaming Twitch pour plus d’un milliard de dollars. Un site de référence pour la communauté de streamers de jeu vidéo, et qui a permis à Amazon de se rapprocher de sa prochaine clientèle sans que celle-ci puisse crier garde.

La sortie de « Crucible » en mai prochain ne sera pas la seule. Amazon prévoit aussi de lancer « New World », un jeu vidéo original qui pourra être joué en multijoueur en ligne et qui a été développé dans des studios d’Amazon, à Irvine en Californie. Par la suite, des jeux occasionnels pourraient aussi prendre place sur la plateforme Twitch au cours de l’été, après quoi un nouveau volet pourrait prendre le pas, cette fois-ci dans le cloud gaming.

Les rumeurs tournent autour d’une équipe travaillant sur le « Project Tempo ». Comme Google avec Stadia, Amazon serait probablement en phase de conception d’une plateforme de jeu vidéo en streaming, qui permettrait aux joueurs d’accéder à des programmes stockés non pas sur leur console, mais sur un cloud développé par Amazon.

Les premiers indices semblent aller dans le sens de ce projet : Amazon possède déjà une technologie de cloud computing baptisée Lumberyard, qui permettra dans un premier temps de répondre au mode en ligne des jeux en développement. Pour cette plateforme de jeu vidéo en streaming, les sources du New York Times pensent qu’une version bêta aurait été prévue pour cette année. Conséquence de la crise sanitaire actuelle, la sortie de la plateforme de cloud gaming d’Amazon pourrait plutôt s’annoncer pour 2021. Le début d’un « new world » peut-être, pour l’entreprise de commerce électronique.