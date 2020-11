Voici comment Apple pourrait améliorer la qualité des photos sur l’iPhone 13 Pro

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro viennent à peine de sortir, mais de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet des améliorations qu’Apple pourrait apporter sur ses modèles de 2021. Et parmi ces rumeurs, il y en a une au sujet d’une amélioration que la firme de Cupertino pourrait apporter à l’iPhone 13 Pro.

D’après un article de Mac Rumours, qui relaie une note qui aurait été rédigée par l’analyste Ming Chi Kuo, Apple pourrait équiper l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max d’un nouveau capteur ultra grand angle qui permettra de prendre des photos de meilleure qualité.

Plus précisément, alors que la série iPhone 12 est équipée d’un ultra grand angle à focale fixe, avec une ouverture à f/2.4 et une lentille 5 éléments, l’ultra grand angle de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max aurait un autofocus, une ouverture à f/1.8 et une lentille à six éléments.

La différence en matière d’ouverture, l’autofocus ainsi que la lentille à six éléments permettraient de prendre des images de meilleure qualité lorsqu’on utilise l’ultra grand-angle. Par ailleurs, en 2022, ce capteur équiperait tous les modèles d’iPhone, mais pas seulement les versions Pro et Pro Max.

Sinon, les iPhone de 2021 devraient avoir des dimensions et un design similaire à ceux des modèles de 2020. Et la firme devrait encore sortir quatre modèles, comme il l’a fait cette année.

Quelles pourraient être les autres améliorations ?

En plus de cet ultra grand-angle qui pourrait améliorer la qualité des photos sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, Apple pourrait aussi équiper la prochaine génération d’iPhone d’écrans 120 Hz. Ce taux de rafraichissement plus élevé permet de fluidifier les animations affichées à l’écran.

Et si le taux standard est encore de 60 Hz, de plus en plus de constructeurs adoptent des taux plus élevés, même sur des modèles abordables, comme le Poco X3 NFC qui a un taux de 120 Hz. Cette fluidité est particulièrement appréciée par les gamers sur mobile.

Une précédente prédiction de Ming Chi Kuo suggère aussi que la prochaine génération d’iPhone pourrait être complètement sans ports. L’utilisateur devrait alors utiliser MagSafe pour charger son iPhone et utiliser des écouteurs sans fil pour écouter de la musique.

Sinon, de nombreuses sources indiquent également que le Touch ID pourrait faire son retour sur l’iPhone en 2021. Cependant, au lieu d’être placé sur le bouton d’accueil (qui n’existe plus sur les modèles haut de gamme), ce capteur biométrique pourrait bien être intégré à l’écran ou bien à un des boutons de la tranche (comme sur l’iPad Air 4).

Bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore à considérer avec prudence. De plus, à ce stade, Apple a encore la possibilité de changer d’avis au sujet de la fiche technique et du design de ses prochains iPhone, qui ne sortiront qu’a dernier trimestre 2021.