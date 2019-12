Voici comment Apple pourrait doper l’autonomie de ses prochains iPhone

On a longtemps reproché à Apple de négliger l’autonomie lors de la conception de ses iPhone. Mais avec les modèles que la firme a présentés au mois de septembre, celle-ci a enfin fait un effort en ce qui concerne cette partie de la fiche technique.

L’iPhone 11 Pro peut avoir jusqu’à quatre heures d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone Xs et l’iPhone 11 Pro Max peut avoir jusqu’à cinq heures d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone Xs Max.

Si cela est possible, c’est principalement grâce à l’efficacité énergétique de la puce A13 Bionic.

Et en 2020, Apple pourrait une fois de plus apporter des améliorations en matière d’autonomie sur les prochains iPhone.

C’est ce que suggère un article publié récemment par le site MacRumours.

Plus de place pour la batterie ?

Citant les sources du média coréen The Elec, MacRumours indique qu’Apple pourrait utiliser un module de protection de la batterie fourni par la société ITM Semiconductor. Or, ce module pourrait avoir une taille 50 % plus petite que les produits similaires, ce qui permettrait à Apple d’utiliser des batteries plus grandes.

La même source indique que Samsung utiliserait également ce module pour son prochain smartphone haut de gamme : le Galaxy S11.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations non officielles sont encore à prendre avec les pincettes d’usage.

Normalement, tous les iPhone qu’Apple présentera en septembre 2020 devraient avoir un module 5G et un écran OLED (qui permet d’économiser de l’énergie en utilisant le dark mode).

Apple pourrait proposer 4 modèles différents alors qu’en 2018 et cette année, la firme en a proposé 3.

Mais avant la présentation des successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, la firme de Cupertino devrait également dévoiler l’iPhone SE 2. Comme l’iPhone SE, il s’agirait d’un modèle compact et abordable. Celui-ci permettrait à Apple de contrer les offres des constructeurs de smartphones Android sur le segment intermédiaire, tout en donnant satisfaction à ses clients qui ne sont pas convaincus par les écrans XXL.