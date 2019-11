L’iPhone SE 2 d’Apple en production dès février prochain ?

Cela fait quelques mois que le prochain smartphone d’Apple est la cible de nombreuses rumeurs. L’iPhone 12 fait déjà parler de lui malgré une sortie prévue dans plus de six mois, mais ce n’est pas celui qui intéresse les plus les adeptes de la marque à la pomme. En effet, plusieurs informations indiquent que la firme américaine prévoit de dévoiler un iPhone SE 2, un nom non officiel pour évoquer le digne successeur du premier modèle dévoilé en 2016.

L’iPhone SE 2, le nouveau flagship killer d’Apple prévu pour le printemps 2020

Si l’on en croit les prédictions de Blayne Curtis, analyste chez Barclays, et de ses associés, l’iPhone 2 d’Apple entrerait en production dès février 2020, c’est-à-dire dans moins de quatre mois. Cela semble en adéquation avec les précédentes rumeurs qui laissent à supposer que sa sortie est prévue pour le printemps. Si cela peut sembler en opposition avec les habituelles de la marque et sa traditionnelles keynote de septembre dédiée aux iPhone, il faut rappeler un détail non négligeable. L’iPhone SE présenté il y a trois ans a effectivement été officialisé en mars et les expéditions ont débuté dès le dernier jour du mois. Il ne serait donc pas étonnant que la société fasse de même pour présenter son nouveau flagship killer.

Rappelons aussi que cet iPhone SE 2 pourrait être l’occasion pour Apple de dévoiler un smartphone beaucoup plus accessible que le reste de la gamme. Outre l’iPhone 11 et l’iPhone XR dévoilé en 2018, les téléphones de la marque disposent de tarifs qui positionnent les téléphones comme des téléphones très haut de gamme. Avec ce nouveau smartphone, Apple pourrait espérer séduire de nouveaux clients -ou faire revenir les anciens, car le modèle pourrait coûter moins de 500 euros. En comparaison, l’iPhone 11 coûte actuellement un peu plus de 800 euros.

En 2020, Apple pourrait d’ailleurs espérer vendre plus de 30 millions d’iPhone SE2 en 2020, un nouveau téléphone plus abordable qui devrait pourtant utiliser la même puce que l’iPhone 11.