Voici comment Apple pourrait doper les caméras de ses prochains iPhone

En 2020, Apple devrait enfin sortir ses iPhone 5G. En effet, après avoir réglé son conflit avec le fournisseur Qualcomm (un accord qui a coûté des milliards de dollars), Apple peut désormais équiper ses prochains iPhone de modems 5G fabriqués par cette entreprise.

Mais la 5G ne devrait pas être la seule innovation présente sur les iPhone de 2020. Et bien que ces nouveaux modèles ne seront présentés qu’en septembre, les rumeurs concernant ceux-ci sont déjà très nombreuses sur la toile.

Cette semaine, des sources évoquent une nouvelle technologie qu’Apple pourrait utiliser sur les caméras de ses prochains iPhone.

Des rumeurs sur une technologie appelée « sensor shift »

D’après un article de Digitime, qui est relayé par 9to5Mac, Apple pourrait utiliser une nouvelle technique afin de stabiliser les caméras de ses iPhone.

À la différence de la stabilisation optique utilisée actuellement, cette nouvelle technique (appelée « sensor shift ») stabiliserait les caméras en déplaçant les capteurs directement à l’intérieur du module caméra.

Si pour le moment, on ne connait pas les résultats qu’on pourrait avoir avec ce type de stabilisation d’images, certains médias pensent que si Apple a décidé de basculer vers celle-ci, c’est parce que « sensor shift » a le potentiel d’améliorer les performances des caméras.

Mais d’autres sites sont plus réservés, et estiment que pour le moment, on ne sait pas si « sensor shift » permettra d’avoir de meilleurs résultats que la stabilisation optique utilisée actuellement par Apple et par d’autres constructeurs.

En effet, il est possible qu’Apple ait décidé d’adopter une autre technologie pour d’autres raisons, par exemple pour que la stabilisation d’images occupe moins de place à l’intérieur des prochains iPhone.

Et bien évidemment, étant donné que toutes ces informations n’ont pas été confirmées par Apple, les pincettes sont pour le moment de rigueur.

Sinon, on notera également que d’après certaines sources, Apple pourrait aussi mettre un capteur ToF sur le dos des successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max. Cela permettrait à ces modèles de mieux évaluer les profondeurs et d’améliorer les expériences en réalité augmentée.