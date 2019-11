Voici comment créer des files d’attente sur YouTube

Avec tout le contenu qu’il héberge, YouTube pourrait vous occuper pendant des journées entières. Mais pendant des années, il manquait une fonctionnalité essentielle sur la plateforme : la possibilité de créer des files d’attente.

Ce mois de novembre, cette fonctionnalité a finalement été ajoutée

Il y a une semaine, YouTube a mis à jour l’interface de sa page d’accueil sur ordinateur et sur tablette. Une mise à jour qui, d’après les explications de l’entreprise, vise à aider les utilisateurs à trouver facilement du contenu à regarder. « Cette nouvelle apparence inclut des titres vidéo plus longs et des vignettes plus grandes et plus riches pour vous donner des informations plus claires sur la vidéo en un coup d’œil, ainsi que des aperçus vidéo à une résolution plus élevée. Dans le cadre de cette conception plus propre, vous remarquerez que nous avons également supprimé certaines étagères de contenu », lit-on sur le blog de YouTube.

Et dans le cadre de cette mise à jour, la plateforme a également ajouté le bouton pour créer des files d’attente. Auparavant, cela était impossible. Il s’allait, soit créer une playlist, soit se contenter des suggestions automatiques de la plateforme. Ou alors, après chaque vidéo, il fallait lancer « manuellement » la prochaine vidéo que vous souhaitez regarder.

Comment utiliser la file d’attente de YouTube ?

Pendant que vous regardez une vidéo, vous pouvez ajouter une autre vidéo à la file d’attente. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit menu à côté de de la vidéo que vous voulez lire ensuite, puis cliquer sur « Ajouter à la file d’attente ».

Vous remarquerez qu’une fois que vous avez ajouté une vidéo à votre file d’attente, une nouvelle section apparaîtra à côté de la vidéo que vous êtes en train de lire. Sur cette section, vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les vidéos de votre file d’attente seront lues, ou bien supprimer des vidéos.

On notera que contrairement aux playslists créées sur YouTube, qui sont permanentes, les files d’attente disparaissent lorsque vous fermez la plateforme.