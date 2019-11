YouTube : pourquoi la nouvelle interface ne va pas faire que des heureux…

YouTube va relooker sa page d’accueil

Depuis le mois d’août, Google teste une toute nouvelle page d’accueil pour sa plateforme YouTube (version desktop et tablettes). Une « homepage » revisitée, et qui sera bientôt déployée chez tous les utilisateurs, mais qui risque de frustrer plus d’un utilisateur (et Youtuber…).

En effet, si la home actuelle permet d’afficher pas moins de 15 miniatures simultanément à l’écran, la nouvelle page d’accueil de YouTube va réduire ce nombre à 8 seulement… Evidemment, cela va permettre à la plateforme d’afficher des vignettes plus imposantes, mais aussi d’afficher plus clairement le titre de chaque vidéo, souvent tronqué dans la version actuelle.

Pour une meilleure expérience utilisateur ?

Selon Google, cette nouvelle interface a été pensée afin de permettre aux utilisateurs de découvrir davantage d’informations sur une vidéo d’un seul coup d’oeil, sans avoir à placer le curseur sur la vidéo pour avoir l’intégralité des détails concernant cette dernière. Le fait d’accorder davantage de place à chaque vidéo va également permettre aux créateurs de contenus d’utiliser des titres plus longs, afin de mieux décrire (normalement) le contenu de leurs vidéos… mais en contrepartie, du fait des vignettes XXL, ces derniers auront moins de chances qu’avant d’être affichés en première page.

A noter que cette nouvelle version de YouTube permettra également à l’utilisateur de demander à la plateforme d’arrêter de lui recommander telle ou telle chaîne. Une option déjà disponible sur mobiles, et qui arrive donc bientôt sur la version de bureau. Les vidéos peuvent également être placées dans une fille d’attente (Queue), une option là aussi déjà disponible sur mobiles.

Cette nouvelle mise à jour est actuellement en cours de déploiement en ce qui concerne la version desktop. Elle sera également déclinée sur les application YouTube sur les tablettes Android et iOS. Comme toujours, la disponibilité de la mise à jour peut prendre quelques jours selon les terminaux et les marchés. Patience donc.