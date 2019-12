Voici comment Facebook peut vous suivre même lorsque vous désactivez la géolocalisation

Avec Android 10 et iOS 13, Google et Apple vous donne plus de contrôle sur le partage des données de géolocalisation de votre smartphone avec les applications comme Facebook.

Mais même lorsque vous refusez l’accès à la fonctionnalité de géolocalisation de votre smartphone au réseau social, celui-ci peut encore deviner votre emplacement et utiliser cette information pour les diverses fonctions de sa plateforme, dont le ciblage des publicités.

Cela n’a d’ailleurs jamais été caché par Facebook. Au mois de septembre, suite aux mises à jour d’Android et d’iOS, le numéro un des réseaux sociaux avait publié un billet de blog sur ces mises à jour des systèmes d’exploitation mobile en lien avec la géolocalisation. Dans ce billet de blog, Paul McDonald, Engineering Director, expliquait que même lorsque les services de géolocalisation de votre smartphone sont désactivés pour l’application Facebook, il est possible que le réseau social déduise votre emplacement en utilisant des informations telles que les endroits sur lesquels vous vous êtes identifié, les événements ou encore votre connexion internet.

Si le sujet est aujourd’hui de nouveau d’actualité, c’est parce que Facebook a récemment répondu à une lettre de deux sénateurs américains : Josh Hawley et Chris Coons.

D’après CNBC, dans sa réponse aux sénateurs, Facebook explique à nouveau que même lorsque la géolocalisation est désactivée pour son app, celle-ci peut encore déterminer une estimation de l’emplacement de l’utilisateur grâce à des éléments comme les endroits où les photos sont identifiées, ou bien l’adresse IP.

Ces données ne sont pas aussi précises que celles fournies par la géolocalisation d’un smartphone, mais cela permettrait à Facebook d’assurer certaines fonctionnalités comme la sécurisation des comptes ou la lutte contre la propagation des fake news.

Néanmoins, d’après CNBC, Facebook aurait également admis qu’il utilise ces déductions pour cibler des publicités. « Par nécessité, pratiquement toutes les publicités sur Facebook sont ciblées en fonction de l’emplacement, bien que le plus souvent, les publicités ciblent des personnes d’une ville particulière ou d’une région plus grande », lirait-on dans la réponse de Facebook aux sénateurs. « Sinon, les habitants de Washington, D.C., recevraient des annonces pour des services ou des événements à Londres, et vice versa. »

Les sénateurs Josh Hawley et Chris Coons ont déjà réagi à cette réponse de Facebook. « @Facebook l’admet. Désactivez les « services de localisation » et ils suivront TOUJOURS votre position pour gagner de l’argent (en vous envoyant des annonces). Il n’y a pas de possibilité de retrait. Aucun contrôle sur vos informations personnelles », a déclaré Josh Hawley sur Twitter.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP

— Josh Hawley (@HawleyMO) December 17, 2019