Android 10 arrive sur les Google Pixels, voici les nouveautés apportées

Six versions de bêta plus tard, voilà qu’Android lance finalement la dixième version de son système d’exploitation depuis le mardi 3 septembre dernier. Une mise à jour à la fois importance par son appellation, mais qui ne fût pas des plus attendues par les utilisateurs.

Délaissant le podium au profit d’Oppo, Apple fait partie des marques de smartphones à souffrir le plus des ventes en berne du marché de smartphones. Du côté d’Android, la part de marché est ainsi de plus en plus conséquente, et nul doute qu’Android 10 n’a pas choisi de se surnommer ainsi pour rien : cela permettra de faire prendre en maturité l’OS, face à un nombre de plus en plus gros de smartphones l’utilisant.

Quelles nouveautés apporte Android 10 ?

Populaire et apprécié à raison, le mode sombre fait partie des principales nouveautés à se déployer. Désormais, l’OS de Google proposera une gestion plus globale de l’affichage, que ce soit sur ses pages mais également sur les sites web proposant une feuille CSS adaptée. Android rejoint ainsi Apple, qui déploiera également le paramètre à la sortie d’iOS 13 prochainement.

La fonctionnalité proche de celle de la marque à la pomme n’est pas la seule. Android 10 va également reprendre une nouvelle gestuelle pour le contrôle de l’appareil, se rapprochant de façon importante avec celle initiée par l’iPhone X. Les smartphones mis à jour pourront en effet profiter d’une navigation plus fluide et pratique : un simple balayage de bas en haut permettra de retourner sur le menu d’accueil, et les retours en arrière sur les pages précédentes s’effectuera par des mouvements vers la droite.

Au chapitre des contenus multimédia, Android 10 emporte avec lui un nouveau système baptisé « Live Caption ». Concrètement, cette fonctionnalité permet de retranscrire sous forme de texte du contenu vidéo. L’accent a donc été mis sur le confort des utilisateurs sourds, mais devrait également permettre de proposer des sous-titres de façon plus généralisée à nos contenus visionnés, et ne disposant que d’une simple traduction textuelle automatique approximative, comme sur la plateforme Youtube.

N’oublions pas l’ajout de nouveaux emojis sur Android 10. Avec cette photo d’illustration d’Emojipedia, il est possible de visualiser les nouvelles icônes qui seront introduites. Parmi elles, on retrouve notamment une plus grande diversité dans les couleurs de peau des imagettes représentant un humain, afin de les faire apparaître plus neutre pour les utilisateurs à travers le monde. En tout, plus de 300 emojis seront effectivement déclinés sous plusieurs versions, et 65 entièrement nouveaux feront leur apparition.

Android 10 arrive déjà dans les Google Pixels

A ce jour, il est encore difficile de vous proposer des dates quant à l’arrivée d’Android 10 sur votre terminal de nouvelle génération. Le déploiement a débuté le 3 septembre, mais c’est avant tout la gamme Pixels des smartphones de Google qui s’en imprégnera.

D’ailleurs, Google a communiqué que la mise à jour sera proposée sur chacun des modèles de la gamme, du premier Pixels aux actuels Pixel 3a. Les précédentes générations seront donc toujours mises à jour.

Une fois lancés avec Android 10, les smartphones de Google – aux capacités assez poussées en matière de photographie – accéderont à un mode photo nuit davantage accessible et rapide à trouver. Un point qui devrait permettre aux smartphones Pixels, de continuer à proposer de sérieux arguments face à ses concurrents aux photophones de plus en plus travaillés.