Lorsque Google a présenté le Pixel 4 au mois d’octobre, son application Recorder ou Enregistreur était l’une des nouveautés les plus intéressantes.

Si tous les smartphones disposent d’une fonctionnalité dictaphone, celle de la firme de Mountain View est spéciale. En effet, grâce à ses avancées dans la reconnaissance de texte et dans l’intelligence artificielle, Google ne propose pas seulement l’enregistrement de l’audio mais aussi une transcription de ces enregistrements.

En substance, une fois que l’utilisateur a enregistré quelque chose, il est ensuite possible de lire une transcription de cet enregistrement, ou de faire une recherche comme s’il s’agissait d’un document Word ou PDF, mais pas d’un fichier audio.

Le seul bémol, c’est que pour le moment, cette fonctionnalité n’est encore disponible qu’en anglais. Cependant, si vous voulez quand même essayer celle-ci, il est désormais possible d’installer l’application Enregistrement de Google sur certains smartphones non-Pixel.

Le fichier .apk est disponible en ligne

En effet, lorsque l’application a été lancée, celle-ci n’était disponible que sur le Pixel 4 et sur le Pixel 4 XL. Puis, plus tard, l’app est arrivée sur des modèles Pixel plus anciens.

Et comme le rapporte le site XDA, il est même possible d’installer cet Enregistreur sur certains modèles non-Pixel.

Mais pour installer l’application sur un smartphone, il est nécessaire que celui-ci tourne sous Android 9 ou Android 10. Et pour des raisons de compatibilité, toutes les marques ne supportent pas cette application de Google.

D’après XDA, les appareils Google, Huawei, Honor, LG, Motorola, Nokia, Samsung et Sony semblent supporter l’Enregistreur. En revanche, l’app planterait ou ne supporterait pas toutes les fonctionnalités sur les appareils Asus, Oppo, OnePlus ou Xiaomi.

Si votre appareil, est à priori, compatible, l’installation ne se fait pas via le Play Store, mais en installant le fichier .apk de l’application (à vos risques et périls).