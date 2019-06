Voici comment les langues pourraient disparaitre d’ici quelques années

Hello Folks, c’est le Kick off : et si les langues disparaissaient avec le développement des outils de traduction ? Posted by Presse-citron on Monday, June 17, 2019

Deux informations sorties ces derniers jours nous amènent à réfléchir à notre rapport avec le langage. L’une, plutôt amusante et certainement sujette à caution, nous apprend qu’il y a en ce monde des ingénieurs qui travaillent sur la compréhension du langage… des chats. Tenter de décoder ce que nous disent les animaux n’est pas vraiment nouveau, mais quand il s’agit d’un collier-traducteur nourri à l’intelligence artificielle (ou prétendue) qui transcrit en langage humain les miaulements de votre matou, forcément cela interpelle.

L’autre info concerne un algorithme qui serait capable de décoder les cris et pleurs d’un bébé afin de nous les rendre compréhensibles.

Mais ces exemples ne sont pas les seuls. On sait que les scientifiques se penchent depuis longtemps sur l’interprétation du langage (corporel et vocal) des primates ou encore de celui des dauphins. On sait aussi que les outils de traduction à notre disposition sont de plus en plus nombreux et performants. Mieux, la plupart sont gratuits, à l’image de Google Traduction, Bing Translate ou encore l’excellent Deepl (que j’utilise pratiquement tous les jours pour gagner du temps).

Il existe aussi des oreillettes compatibles Google Assistants qui traduisent instantanément, sans parler de la fonction de transcription-traduction de Skype qui permet de dialoguer en vidéo avec des personnes sans connaitre un traitre mot de leur langue.

Dans cette grande ouverture sur le marché des langues étrangères, une fois que tout un chacun sera équipé d’un traducteur instantané (oreillette, voire implant, soyons fou…) on peut finir par se demander si ces dernières ne s’effaceront pas un jour – pas demain mais dans quelques dizaines d’années – derrière les outils de traduction ? Les langues disparaitront-elles derrière les algorithmes ? C’est le sujet de ce Kick off…

>> Retrouvez-moi sur Citronium, ma newsletter personnelle de veille hebdomadaire sur l’innovation